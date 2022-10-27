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內地「光腿神器」紅到歐洲 訂單排到明年5月

社會熱點 16:07 2022/10/27

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歐洲能源供應緊張加上寒冬將至，讓取暖家電站上了風口。不僅帶動中國生產的供暖電器在歐洲大賣，連保暖連褲襪這類「光腿神器」也在歐洲市場迎來搶購潮。在浙江諸暨，不少保暖連褲襪生產企業都在加班加點趕訂單，等待交貨的訂單已經排到明年5月。

央視財經報道，内地很多女士都會穿「光腿神器」來抵禦嚴寒，而今年，這款保暖神器也在歐洲賣得火爆。值得一提的是，往年歐洲消費者比較青睞薄款連褲襪，今年卻大為不同，他們要求連褲襪要加絨，來抵禦即將到來的寒冬。

諸暨一家保暖連褲襪生產企業的業務經理表示，以前出口歐洲的產品以薄絨和無絨為主，今年很多歐洲客戶特別強調保暖性要夠好，產品要用厚絨。

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據了解，該公司今年前9個月的銷售額已經達到3000多萬元（人民幣，下同），超過去年一整年，其中出口增量最多的就是歐洲。

諸暨另一家保暖褲襪生產企業的總經理也表示，現在的生產基本上排到明年5月份。去年銷售了300多萬條，今年到現在就已經有360萬條左右。還有相關生產商透露，公司今年出口歐洲的訂單，按年增長40%。尤其是使用了保暖新工藝的產品，很受客戶歡迎。

寧波海關數據顯示，1至8月寧波市出口褲襪8204.7萬元，比去年同期增長94.8%。其中，出口至歐洲3109.1萬元，按年增長100.3%。

責任編輯：易燕丹

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