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西寧封控物資不足惹民怨 人民日報發文五問西寧官方

社會熱點 15:54 2022/10/27

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青海西寧近日在農副產品集散中心發現3宗新冠病例，當局要求西寧各個區居家工作生活。隨著防控的持續，網傳民眾存在吃不飽、回不了家等問題，更有清潔工被封控在公共廁所，等人送飯。對此，人民日報今日（27日）發文五問西寧當局：為何會現買菜難，如何解決買菜貴。

微信公眾號「暉誠勿思」曝光西寧民眾的苦況，內容來自西寧各行各業的民眾。有老爺爺去世，走之前「連頓飽飯也沒有吃到」、和親人最後一面也沒見上；還有人貼出照片，表示在馬路上看到有清潔工被封到公廁，只能由人從窗戶口送飯進去。

有因疫情管制、交通受阻而被強迫分離的親子；也有網友反映，回到西寧家中，社區卻不讓進，或是發現自己家裡外都被封鎖。

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此外，西寧的工地上有好幾十個農民工沒有食物、沒人管，打電話給政府部門沒人接，自己在外送平台下單，但永遠買不到菜。另有照片顯示，西寧生鮮食品價格飆漲，一家生鮮超市近日的大白菜一顆要價49.31元（人民幣，下同），紫白菜價格一顆46.85元。

民航局公布冬春季度安排 國際航班量較去年翻倍

河南鄭州疫情加劇 富士康禁員工餐廳內用餐

黨媒發文忙滅火

《人民日報》客戶端今日就疫情封控期間的買菜難、買貴菜問題發文。西寧市商務局局長陳曉萍說，由於本輪疫情發生在全省供貨源頭青藏高原農副產品集散中心，為降低傳播風險，當局對部分蔬果店實施了閉店隔離，給生活物資保障末端供應造成一定困難。供給終端蔬果店被大量關停，造成供給端末梢不暢，所以不少地區出現買菜難等現象。
 
為了保障菜籃子，她說，西寧市在該集散中心西側設立臨時蔬菜一級批發點迅速投入運營，每天蔬菜入場量均保持在1000噸以上；當局也在城內四區，臨時設立批發市場，提升供應效率；加強物資統籌調配，通過錯時、錯峰、錯線方式，向商超、農貿市場、直銷店等點對點配送。

陳曉萍還說，當局優化調配銷售方式，提升采購效率，在疫情防控措施落實到位的前提下，確定39個農貿市場、36家大型超市正常經營，開放蔬菜直銷店161家，聯系30多家企業每天出動300余輛蔬菜直銷車，為居民小區點對點配送「蔬菜包」。

責任編輯：李冰琪

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