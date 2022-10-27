國防部批美威脅國際秩序 敦促停止對台軍售

中國國防部批評美國刻意渲染「中國挑戰」及地緣衝突，敦促美方理性看待中國和中國軍隊發展，並敦促美方停止對台售武，不要在台灣問題上一錯再錯。

國防部發言人譚克非稱，白宮日前發布《國家安全戰略》報告，聲稱中國對美構成最嚴重地緣政治挑戰，是刻意渲染地緣衝突和大國競爭，以意識形態劃線惡意製造陣營對抗，質疑中國正常軍力發展，對中美關係的誤判和中國發展的誤讀。中國堅定不移走和平發展道路，反觀美方仍在按拉幫結派、擴充軍力的套路，在軍事上推行「一體化威懾」，加速「三位一體」核力量建設，為謀求和鞏固霸權強權制造借口，是對國際體系、國際秩序的重大威脅和嚴峻挑戰。

在台灣問題上，譚克非稱，一段時間以來，美方一再違背不支持「台獨」的政治承諾、屢屢干涉中國內政，甚至發出助台「以武拒統」的錯誤信號。這些惡劣行徑嚴重損害中國國家主權安全，嚴重威脅台海和平穩定，給中美兩國兩軍關係帶來重大戰略風險。 中方表示嚴重關切、堅決反對。中六敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，不要在台灣問題上一錯再錯。中國解放軍密切關注台海形勢，將繼續採取有力措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。

對於有媒體問到，日本考慮年底修訂《國家安全保障戰略》中加入涉台海的內容，譚克非稱，50年前，日方在《中日聯合聲明》中鄭重承諾，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。日方應當遵守國際關係基本準則，履行向中方做出的嚴肅政治承諾，不得插手台灣問題。他批評，日方近年來熱衷於亦步亦趨跟進他國遏華政策，以「自由開放」為名搞有針對性的「小圈子」，舉動有悖於地區國家求和平、謀發展、促合作的共同期待。

責任編輯：陳建錫