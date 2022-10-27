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商務部：第四季外需增長放緩風險加大

經濟脈搏 16:47 2022/10/27

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受到外圍經濟環境影響，中國商務部發言人束玨婷表示，隨著世界經濟和全球貿易增長動能減弱，外貿發展環境日趨復雜，不確定性仍在增加，外需增長放緩的風險加大。商務部將努力保持外貿運行在合理區間，實現全年保穩提質目標。

今日商務部的例行發布會上，束玨婷表示，展望四季度，隨著世界經濟和全球貿易增長動能減弱，外貿發展環境日趨復雜，不確定性仍在增加，外需增長放緩的風險加大。一些主要經濟體通脹高企，加之商品庫存處於高位，進口需求被進一步抑制。儘管面臨不少困難和挑戰，中國外貿穩定增長仍具備諸多有利條件。

人行前司長盛松成：中國經濟已回穩向上 房地產觸底企穩可期

【中國經濟】第三季GDP超預期增3.9% 較二季度回升

對於消費方面，束玨婷表示，今年以來，隨著穩經濟促消費政策推進落實，消費市場總體延續恢復增長態勢。同時，受疫情等超預期因素影響，實體零售、餐飲、住宿等行業市場主體經營仍面臨不小壓力。下一階段，隨著統籌疫情防控和經濟社會發展工作持續推進，穩經濟促消費政策措施效果進一步顯現，消費有望繼續穩定恢復。

此外，對於外界關心的中國加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）進程。束玨婷說，為積極推動加入進程，中方已就協定案文規則進行了充分、全面和深入的研究評估，梳理了加入CPTPP可能需要採取的改革舉措和修改的法律法規。他重申中方願通過持續深化改革，努力全面達到CPTPP規則標準，並在市場准入領域作出超過中方現有締約實踐的高水平開放承諾。

責任編輯：李冰琪

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