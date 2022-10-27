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習近平率新一屆政治局常委赴延安 瞻仰毛澤東故居（多圖）

國情動向 17:04 2022/10/27

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中共二十大落幕新一屆中共中央政治局常委選出。央視新聞報道，中共中央總書記習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，赴陜西延安瞻仰延安革命紀念地。

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報道稱今日（27日）上午，習近平等先後瞻仰了中共七大會址、毛澤東舊居等，並在延安革命紀念館參觀《偉大歷程——中共中央在延安十三年歷史陳列》。

【中共二十大】新華社披露常委選舉過程 一些領導人「主動表示退下來」

【中共二十大】 習近平連任總書記 領導層詳細名單一文睇

 

責任編輯：李冰琪

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