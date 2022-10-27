習近平率新一屆政治局常委赴延安 瞻仰毛澤東故居（多圖） 國情動向 17:04 2022/10/27 分享： 分享： 中共二十大落幕新一屆中共中央政治局常委選出。央視新聞報道，中共中央總書記習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，赴陜西延安瞻仰延安革命紀念地。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 報道稱今日（27日）上午，習近平等先後瞻仰了中共七大會址、毛澤東舊居等，並在延安革命紀念館參觀《偉大歷程——中共中央在延安十三年歷史陳列》。 【中共二十大】新華社披露常委選舉過程 一些領導人「主動表示退下來」 【中共二十大】 習近平連任總書記 領導層詳細名單一文睇 責任編輯：李冰琪 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 二十屆中央政治局首次會議 提增強憂患意識、敢於鬥爭 2022/10/25 二十屆中央政治局首次會議 提增強憂患意識、敢於鬥爭 二十大後再多一國領導人訪華 巴基斯坦總理下周到訪 2022/10/26 二十大後再多一國領導人訪華 巴基斯坦總理下周到訪 中共黨章公布 提及「兩個維護」（附全文） 2022/10/26 中共黨章公布 提及「兩個維護」（附全文） 習近平籲中美加強溝通合作 找到新時代正確相處之道 今日 習近平籲中美加強溝通合作 找到新時代正確相處之道 大數據分析港人看待二十大：正面態度較多 料為港發展注入動力 今日 大數據分析港人看待二十大：正面態度較多 料為港發展注入動力 你可能感興趣 二十屆中央政治局首次會議 提增強憂患意識、敢於鬥爭 20:39 2022/10/25 二十屆中央政治局首次會議 提增強憂患意識、敢於鬥爭 二十大後再多一國領導人訪華 巴基斯坦總理下周到訪 16:05 2022/10/26 二十大後再多一國領導人訪華 巴基斯坦總理下周到訪 中共黨章公布 提及「兩個維護」（附全文） 22:15 2022/10/26 中共黨章公布 提及「兩個維護」（附全文） 中國共產黨 中共中央政治局 蔡奇 政治 李希 李強 丁薛祥 趙樂際 王滬寧 延安