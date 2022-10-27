石泰峰任中央統戰部部長 料參與港澳事務

中共二十大後，各項人事變動陸續公布。據中央統戰部官網「領導之窗」欄目今日（27日）晚間更新信息顯示，66歲的中央政治局委員石泰峰，已任中央統戰部部長。

石泰峰出掌統戰部後，按照慣例也將兼任中央港澳工作領導小組副組長。

另據「統戰新語」微信公眾號消息，中央統戰部今日召開會議，研究部署學習貫徹黨的二十大精神。中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰出席並講話，強調學習貫徹黨的二十大精神，是當前和今後一個時期統一戰線的首要政治任務，要在學懂弄通做實上下功夫，切實用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，匯聚起共同致力民族復興的強大力量。

石泰峰早前當選中共中央政治局委員，中央書記處書記。目前仍是中國社會科學院院長、黨組書記。

公開簡歷顯示，石泰峰，1956年9月生，山西榆社人，北京大學法律系研究生畢業。曾執教中央黨校長達25年，官至副校長。後來曾擔任蘇州市委書記、江蘇省省長、寧夏回族自治區黨委書記、內蒙古自治區黨委書記，今年春天返京擔任中國社科院院長。

責任編輯：蒯宇澄

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