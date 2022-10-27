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李白、蘇軾也要做核酸？內地新兒歌《背古詩做核酸》惹議（有片）

社會熱點 20:42 2022/10/27

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內地網絡流傳一首新兒歌《背古詩 做核酸》，歌詞將古詩和推廣核酸檢測工作糅合在一起，引發熱議，不少網民認為不適宜用兒歌的形式來講如此災難的話題。目前相關影片已被微博、微信等平台刪除。

網傳長約三分鐘的影片顯示，天津某小學的學生一起演繹《背古詩 做核酸》。兒歌將多首古詩與「做核酸」夾雜一起，編出「遙看瀑布掛前川，李白和我做核酸」、「蔞蒿滿地蘆芽短，蘇軾和我做核酸」等句子。

據了解，兒歌作者為「徐眾」，而影片是由民盟江蘇省委直屬「駐天津新村社會服務基地」和天津新村社區黨委聯合錄制，目的是豐富社區文化生活，在持續抗擊疫情工作中提升正能量，為全社會抗擊疫情做貢獻。

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不過，影片發佈後引來駡聲一片，有網民批評，「毫無美感，古詩都被糟蹋了」、「我只能感到無限悲哀，完全笑不出 ​」、「半夜還在為那個背古詩測核酸生氣，荼毒小孩​」。
 ​
曾任教育部辦公廳副主任、教育部新聞發言人的王旭明也在微博評論稱，作者用意也許不錯，但說「遙看瀑布掛前川，李白和我做核酸。月落烏啼霜滿天，張繼和我做核酸。停車坐愛楓林晚，杜牧和我做核酸」就過了；至於「夜半鐘聲到客船，做完核酸去坐船。輕舟已過萬重山，昨晚核酸去爬山。忙趁東風放紙鳶，做完核酸就去玩。」就更不靠譜，讓人哭笑不得而無語了。

王旭明表示：「聽著孩子們高亢嘹亮的齊誦，我的心情很不舒服。當然不能責怪孩子們，而是我們的大人們。怎麼能將全人類的這場如此巨大的災難，用如此戲謔和輕鬆的方式呈現和語氣傳播呢？」他續稱，對抗擊新冠病毒這樣的事，還是不開玩笑好，尤其是教育下一代的孩子。

責任編輯：易燕丹

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