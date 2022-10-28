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【中國樓市】上海臨港調整購房准入條件 非上海戶籍也能買

經濟脈搏 11:38 2022/10/28

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上海臨港新片區優化人才購房條件，對於在本市無住房的非上海戶籍者，繳納社保滿一年且滿足學歷或職稱等條件，可在新片區限購1套住房，同時購房資格由居民家庭調整為個人。

臨港新片區主體部分位於上海浦東的南匯新城，是上海自由貿易試驗區的片區之一，目前包含面積為119.5平方公里。

此次新政的實施範圍是臨港新片區產城融合區域。按照區域發展和產業導向，經新片區管委會認定，同時符合以下單位條件之一、個人條件之一以及工作年限條件的非本市戶籍人才，按規定在滬繳納職工社會保險或個人所得稅滿1年及以上、且在本市無住房的，在新片區限購1套住房，同時購房資格由居民家庭調整為個人。

其中，單位條件包括符合新片區產業發展導向，且工商註冊地、生產經營地和稅收戶管地均在新片區的企業；以及新片區重點支持引進或為新片區經濟社會發展做出突出貢獻的其他機構。

個人條件包括具有大學本科及以上學歷或學士及以上學位、具有中級及以上職稱、取得國家三級職業資格(高級工)及以上證書的高技能人才，符合單位主導產業或行業、一年內在本市繳納職工社會保險費基數等於本市上年度職工社會平均工資1倍、居住證積分核定滿120分。

具體工作年限要求為在新片區工作滿6個月及以上，並與用人單位簽訂2年及以上勞動(聘用)合同。

繼續動態清零 上海招940名防疫專員合約兩年 

新華社：李強卸任上海市委書記 北京市長陳吉寧兼任

責任編輯：尹航

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