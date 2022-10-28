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美國防部最新防衛戰略報告 指中國仍是最大安全挑戰

國情動向 12:31 2022/10/28

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美國國防部發佈最新防衛戰略報告，指中國仍然是美國最大的安全挑戰，來自中國的威脅將決定美軍未來的規劃及裝備。在北京，國防部曾批評美方充斥冷戰思維和零和博弈觀念，刻意渲染中國挑戰，敦促美方客觀理性看待中國和中國軍隊發展。

美國新一份防衛戰略報告全長80頁，提到中國是美國未來數十年最重要的戰略競爭對手，認爲中方為符合自身利益，試圖重塑印太地區以至國際秩序，破壞美國在印太地區聯盟和安全夥伴關係，並利用自身經濟影響力和軍事實力，脅迫區域鄰國。

報告又批評，北京對台灣日益挑釁的言論、日益脅迫的行為，不只破壞區域穩定，也恐導致誤判，威脅台海和平及穩定。

至於俄羅斯，報告形容為「嚴重威脅」，指俄方無視鄰國主權獨立，試圖用武力改變邊界、重建影響力，對烏克蘭發動戰爭。而中俄持續加強夥伴關伴，亦對美國安全構成更危險的挑戰。

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報告反映美國首次同時面對中國及俄羅斯這兩大核武競爭對手，提到中國加快擴大核武及軍隊，目標在2030年前擁有至少1000枚核彈。美國國防部長奧斯汀表示，這次是國防部首次進行全面戰略評估，包括核態勢和導彈防禦評估，會推進海陸空核力量現代化，以增加威懾力。

另外，報告提出四項首要任務，包括捍衛國土安全，應對中國在多個領域日益增加的威脅；阻遏對美國、盟友及夥伴的戰略攻擊；優先考慮中國及俄羅斯分別在印太地區與歐洲帶來的挑戰；以及構建一個有韌性的聯合部隊及防禦生態系統。

在北京，國防部針對白宮日前發布的《國家安全戰略》報告表示，美方這一報告充斥冷戰思維和零和博弈觀念，刻意渲染中國挑戰、地緣衝突和大國競爭，以意識形態劃線惡意製造陣營對抗，質疑中國正常軍力發展，這是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀。中方敦促美方客觀理性看待中國和中國軍隊發展，把拜登總統 「四不一無意」表態落到實處，與中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

責任編輯：易燕丹

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