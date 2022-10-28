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【中國經濟】上海前三季GDP按年跌1.4% 消費跌逾一成

經濟脈搏 13:28 2022/10/28

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各地陸續公布前三季經濟數據。曾封城多日令經濟受重創的上海，前三季GDP達3.09萬億元（人民幣，下同），按年跌1.4%，降幅較上半年收窄4.3個百分點。前三季投資累計下降8.6%，消費品零售總額按年降10.7%。

第三季進口增長 拉動前三季進口增速由負轉正

今年上海前三季GDP累計為30956.6億元，按年降1.4%，降幅較上半年收窄4.3個百分點，經濟總量繼續在全國保持首位城市地位。

具體看，在外貿方面，第三季全市進出口總額按年增長16.6%，前三季累計增長5.6%。汽車、手機、新能源等引領出口增長。

【中國經濟】分析：經濟弱復甦大概率延續 全年GDP有望達3%以上

第三季度出口按年增長27.7%，連續3個月保持20%以上增長，前三季度累計增長13.1%。

進口累計增速實現由負轉正。第三季度進口按年增長9.5%，累計增速由上半年-3.6%轉為前三季度增長1.1%。

前三季投資累計降8.6% 消費降逾一成

利用外資方面，1-8月實際使用外資163億美元，按年增長8.4%。吸引外資能級提升，1-8月製造業實際使用外資增長20.8%，其中高技術製造業佔比達80.5%；服務業增長8.1%，其中佔比40.5%的高技術服務業增長28.9%。

在投資方面，上海第三季全社會固定資產投資總額按年增長9.2%，其中房地產開發、工業、基礎設施投資分別增長6%、19.5%和1.7%；前三季度投資累計下降8.6%，降幅較上半年收窄11個百分點。

此外，第三季全市社會消費品零售總額按年增長1%，前三季度，全市社會消費品零售總額11864.6億元，比去年同期下降10.7%，降幅比上半年收窄5.4個百分點。據消費市場大數據實驗室(上海)監測，9月份全市線下消費額按月增長6.8%。線上消費增長較快，前三季度商品類網絡購物交易按年增長7.9%。

上海市發展改革委副主任阮青表示，總的來看，三季度以來，上海統籌疫情防控和經濟社會發展成效明顯，積極因素累積增多，主要指標回穩向好。

【中國經濟】第三季GDP超預期增3.9% 較二季度回升

責任編輯：尹航

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