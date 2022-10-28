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拜登：習近平對美國提高本土芯片產量感擔憂

國情動向 13:48 2022/10/28

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美國總統拜登指，華府擴大本土半導體生產能力，已引起國家主席習近平的憂慮。中國駐美國大使館經濟商務參贊王紅霞則批評，美國的新芯片禁令濫用出口管制，强調一旦失去中國市場，就很難重奪。

拜登周四（27日）到紐約州錫拉丘茲，參觀半導體生產商美光科技將興建的半導體工廠用地。該公司計劃投資1000億美元提高芯片產量，拜登指，單是美光的投資就將使美國在全球存儲芯片和生產方面的市佔率提高500%。

他又提及早前簽署生效的芯片法案，將有助美國在芯片製造領域與其他國家的競爭中占上風，扭轉目前的局面，並稱自己聽聞習近平對美國提升本土芯片生產感到有點擔憂。

美國再出對華芯片出口管制 滬指收跌1.66%失守3000點

美國將31間中企列未經核實清單 京批濫用管制措施只會反噬自身（更新版）

華府本月初公布一系列限制中國取得芯片和先進半導體技術的措施，美國商務部亦將31間中企，包括記憶體大廠長江存儲，列入未經核實出口管制清單，進一步加劇兩國的緊張關係。

中國駐美國大使館經濟商務參贊王紅霞批評，華府宣佈實施新的芯片出口管制，是濫用出口管制措施，指責拜登政府採取政治化及武器化的做法處理正常經濟和商業運作，這些負面措施將為中美兩國的企業和消費者帶來巨大損失。另强調，一旦失去中國市場，就很難收復。

責任編輯：易燕丹

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