普京：俄羅斯視中國為親密的朋友

俄羅斯總統普京表示，俄羅斯視中國為親密的朋友，俄方非常尊重中方的文化和傳統。

據新華社報道，普京27日出席在莫斯科舉行的俄羅斯智庫「瓦爾代」國際辯論俱樂部年會時說，近幾十年來，俄中關係在開放、互信和發展效率上達到了前所未有的水平，俄中在所有領域進行合作。

普京贊賞中國近年來取得的諸多成就。他表示，中國發展歷程中的積極事例可以成為俄羅斯學習和借鑒的目標。

普京強調，中國是俄羅斯最大的貿易夥伴，俄中貿易額高速增長，而且這一勢頭在俄遭遇制裁，將貿易重點轉向亞洲前就已經出現。「相信俄中兩國貿易額可以達到既定目標，雙方朝這一目標推進的速度甚至比預想得更快。」

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另據俄羅斯衛星通訊社報道，普京表示，俄羅斯在二月對烏克蘭採取特別軍事行動前，沒有預先通知國家主席習近平有關這個行動的計劃。

被問及兩岸問題時，普京說，毫無疑問，台灣是中國不可分割的一部分，「我們一貫堅持這一立場，這一立場不會改變」。他又指，包括美國眾議院議長佩洛西在內的多名美國官員先後訪問台灣，是一種挑釁行為，批評美國在台灣問題上破壞跟北京的關係是錯的。

責任編輯：易燕丹

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