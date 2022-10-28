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大熊貓「團團」病情惡化 台北動物園申請大陸專家赴台

社會熱點 15:16 2022/10/28

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大陸贈台的雄性大熊貓「團團」疑似罹患惡性腦瘤，健康狀況持續惡化。台陸委會表示，已經收到台北市動物園方來函申請大陸專家赴台，將提供協助讓大陸專家能盡速來台協助園方。台灣的農委會也示，會盡速配合專家赴台事宜，提供必要協助。

綜合台媒報道，台北市動物園證實，已發文申請項目許可。至於專家赴台日期、停留多久、預期能夠如何幫助「團團」等，動物園表示，將會舉行記者會說明。

「團團」自10月16日開始陸續出現後肢無力、食欲下降、躺著或趴著進食和休息的時間變長等情形，觀察還發現「團團」每天的竹葉進食量、排便量及活動力持續下降至不及往常一半，後肢步行狀態也不復以往。

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為確認「團團」病況，台北市動物園安排「團團」再度接受腦部核磁共振成像(MRI)等檢查。結果顯示，病灶區域明顯擴大，病程進展快速，罹患腦部惡性腫瘤的概率大幅提高。

園方負責人透露，「團團」檢查結果出來後，台北市動物園與位於四川臥龍的大熊貓保護研究中心持續保持聯繫，雙方專家通過線上分析其發病影像，並在治療、用藥等事宜上達成基本一致看法。而考慮到「團團」近期的臨床表現，決定不再進行麻醉或侵入性檢查，改爲採用舒緩照護方式。

針對「團團」疑似發生癲癇，國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上表示，大陸方面專家十分關切，願意在專業領域提供技術支持和幫助。

朱鳳蓮表示，「團團」「圓圓」自2008年在台北動物園安家以來，深受廣大台灣同胞尤其是台灣小朋友的喜愛。在兩岸專家共同努力下，「團團」「圓圓」分別在2013年和2020年順利生產幼崽「圓仔」和「圓寳」，組成幸福美滿的小家庭。「我們和大家一樣，期盼『團團』盡快康復，繼續陪伴台灣的朋友們。」

責任編輯：易燕丹

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