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劍橋調查：中國首超美國 在發展中國家間民望更高

國情動向 14:57 2022/10/28

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劍橋調查：中國首超美國 在發展中國家間民望更高

劍橋大學調查發現，中國在發展中國家間的民望，首次超越美國。對中國看法正面的發展中國家受訪者，比率達62%，較對美國有好感的比率高出1個百分點。發展中國家民眾對俄羅斯的觀感同樣令人「意外」，但中俄在西方國家間不受歡迎的比率都有所上升。美國傳媒表示，調查說明世界變得更兩極，而發展中國家正在對西方失去信心。

美國《新聞周刊》報道，英國劍橋大學旗下「民主未來中心」（Centre for the Future of Democracy）近期整合覆蓋全球137個國家和地區、代表世界97%人口的30個調查數據發現，儘管西方國家民眾多數對中國及俄羅斯反感，但很多東歐、亞洲和非洲國家民眾對中俄觀感都在過去10年有所提升。

據悉，在代表全球12億人的西式自由民主政體之中，分別有75%及87%人對中國及俄羅斯看法負面。

但情況在世界其餘63億人之間正好相反，70%人對中國看法正面，對俄羅斯有好感比率亦達到66%。

劍橋「民主未來中心」這個調查無疑充滿意識形態對抗思維，但其對當今世界的一些觀察也值得參考。中心認為，發展中國家變得更加支持中俄「威權」，原因之一是西式「民主」被認為暴露出一些不足。

在7成多數人對俄羅斯看法正面的國家之中，多數人都對西式民主表現不滿意；若把對象由俄羅斯換成中國，比率更升至4分3。

這同時也有經濟因素。中國一帶一路沿線國家的46億人之中，接近3分2都對中國有好感，而比率在非一帶一路國家只有27%。中國2013年推出一帶一路倡議以來，已投資超過4萬億美元，吸引超過140個國家參與。

此外，中心認為，西方近年擁抱性小眾、性別平權等價值觀，亦可能間接使非西方向中俄靠攏。

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責任編輯：連兆鋒

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