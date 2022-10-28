【中國經濟】廣東前三季GDP按年增2.3% 固投降0.9%

各地陸續公布前三季經濟數據。廣東前三季GDP總值逾9萬億元（人民幣，下同），按年增2.3%。規模以上工業增加值按年增3.4%，社會消費品零售總額按年增2.2%；固定資產投資按年降0.9%，降幅比1—8月收窄0.1個百分點，呈現觸底回升態勢。

廣東前三季GDP按年增2.3% 低於全國水平

廣東省統計局昨日（27日）公布前三季度廣東經濟運行情況。數據顯示，前三季，廣東地區生產總值為91723.22億元，按年增長2.3%。其中，第一產業增加值增長5.2%；第二產業增加值增長3.3%；第三產業增加值增長1.3%。

前三季規模以上工業增加值2.90萬億元，按年增3.4%，增速比1—8月加快0.3個百分點；其中，三季度工業生產穩步回升，7、8、9月當月分別增長1.1%、1.4%、5.5%.分門類看，前三季，採礦業，製造業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增加值分別增長2.6%、3.4%、4.6%。

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前三季固定資產投資按年降0.9%，降幅比1—8月收窄0.1個百分點，呈現觸底回升態勢。分領域看，工業投資增長15.6%，其中，製造業投資增長18.4%，產業鏈補鏈強鏈穩步推進。基礎設施投資增長3.0%，增速比1—8月加快1.6個百分點，連續5個月回升；其中，鐵路運輸業投資增長12.5%。社會民生領域加大補短板力度，衛生和社會工作投資增長42.1%。

全省經濟全面復甦基礎仍需加固

社會消費品零售總額3.33萬億元，按年增2.2%，增速比1—8月加快0.2個百分點，連續4個月回升。

廣東省統計局表示，總的來看，前三季廣東主要經濟指標進一步改善，經濟運行回升向好態勢顯現。但也要看到，國際環境更趨複雜嚴峻，全省經濟全面復甦基礎仍需加固。下階段，要按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，繼續搶抓關鍵時間窗口，充分釋放政策效能，激發市場主體活力，以更大努力確保經濟運行在合理區間。

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責任編輯：尹航

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