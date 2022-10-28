人行行長易綱：金融風險整體收斂 總體可控

中國人民銀行行長易綱今日（28日）表示，中國金融改革發展穩定，各項工作有力推進，防範化解重大金融風險取得重要成果，金融風險整體收斂、總體可控，金融體系經受住了復雜環境的衝擊考驗。

易綱向全國人大常委會作國務院關於金融工作情況的報告時稱，在防範化解重大金融風險方面，2017年至2021年，主動處置銀行業不良資產超過12萬億元(人民幣，下同)，精準處置海航集團、方正集團等大型集團風險，平穩化解一批高風險中小金融機構風險，金融風險整體收斂。

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易綱：今年金融業機構總資產保持合理增長

報告指出，2022年，銀行業、保險業、證券業金融機構總體穩健，股票市場和債券市場平穩運行。截至2022年6月末，金融業機構總資產407.42萬億元，保持合理增長；商業銀行資本充足率和不良貸款率分別為14.87%、1.67%，保險公司平均綜合償付能力充足率220.8%，證券公司風險覆蓋率、資本杠桿率中位數分別為291%、32%，均大幅優於監管標準。

針對未來工作，報告稱，將全面加強和完善金融監管，進一步提升金融監管有效性，彌補監管短板，強化金融風險源頭管控。堅守監管主責主業，把好金融機構準入關，加強對股東資質和股東行為監管，堅決糾正違規關聯交易，防止大股東操縱和內部人控制。依法將各類金融活動全部納入監管，加強對非法金融活動的認定，嚴厲打擊「無照駕駛」行為。

責任編輯：李冰琪