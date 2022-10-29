  • 28°C
香港時間 : 20221029日 (週六) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國國安部長陳文清任中共中央政法委書記

國情動向 11:24 2022/10/29

分享：

分享：

中國長安網10月28日晚發布消息，新任中共中央政治局委員、中央書記處書記、中國國安部部長陳文清接替郭聲琨，出任中共中央政法委員會書記。

公開履歷顯示，陳文清現年62歲，四川仁壽人，1984年7月參加工作，1983年3月加入中國共產黨，西南政法學院法律系法律專業畢業，大學學歷。

石泰峰任中央統戰部部長 料參與港澳事務

原中宣部部長黃坤明 任廣東省委書記

現任中央政治局委員、中央書記處書記，中央政法委書記，國家安全部部長、黨委書記，總警監。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中共二十大】新華社披露常委選舉過程 一些領導人「主動表示退下來」
2022/10/25
【中共二十大】新華社披露常委選舉過程 一些領導人「主動表示退下來」
【中共二十大】王毅入政治局 料接替楊潔篪任中央外事辦主任
2022/10/23
【中共二十大】王毅入政治局 料接替楊潔篪任中央外事辦主任
李書磊接替黃坤明 掌中宣部
2022/10/26
李書磊接替黃坤明 掌中宣部
石泰峰任中央統戰部部長 料參與港澳事務
2022/10/27
石泰峰任中央統戰部部長 料參與港澳事務

你可能感興趣

【中共二十大】新華社披露常委選舉過程 一些領導人「主動表示退下來」
14:38 2022/10/25
【中共二十大】新華社披露常委選舉過程 一些領導人「主動表示退下來」
【中共二十大】王毅入政治局 料接替楊潔篪任中央外事辦主任
18:55 2022/10/23
【中共二十大】王毅入政治局 料接替楊潔篪任中央外事辦主任
李書磊接替黃坤明 掌中宣部
20:49 2022/10/26
李書磊接替黃坤明 掌中宣部
中共中央政治局 中國共產黨 大學 政治 中國

下一篇文章

王毅晤伯恩斯：美國不要再試圖從實力地位出發同中國打交道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

普京：俄羅斯視中國為親密的朋友
普京：俄羅斯視中國為親密的朋友
原中宣部部長黃坤明 任廣東省委書記
原中宣部部長黃坤明 任廣東省委書記
中方宣布德國總理朔爾茨下周五訪華
中方宣布德國總理朔爾茨下周五訪華
拜登：習近平對美國提高本土芯片產量感擔憂
拜登：習近平對美國提高本土芯片產量感擔憂
劍橋調查：中國首超美國 在發展中國家間民望更高
劍橋調查：中國首超美國 在發展中國家間民望更高
新華社：李強卸任上海市委書記 北京市長陳吉寧兼任
新華社：李強卸任上海市委書記 北京市長陳吉寧兼任
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款