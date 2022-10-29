中國國安部長陳文清任中共中央政法委書記 國情動向 11:24 2022/10/29 分享： 分享： 中國長安網10月28日晚發布消息，新任中共中央政治局委員、中央書記處書記、中國國安部部長陳文清接替郭聲琨，出任中共中央政法委員會書記。 公開履歷顯示，陳文清現年62歲，四川仁壽人，1984年7月參加工作，1983年3月加入中國共產黨，西南政法學院法律系法律專業畢業，大學學歷。 石泰峰任中央統戰部部長 料參與港澳事務 原中宣部部長黃坤明 任廣東省委書記 現任中央政治局委員、中央書記處書記，中央政法委書記，國家安全部部長、黨委書記，總警監。 責任編輯：李冰琪 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 【中共二十大】新華社披露常委選舉過程 一些領導人「主動表示退下來」 2022/10/25 【中共二十大】新華社披露常委選舉過程 一些領導人「主動表示退下來」 【中共二十大】王毅入政治局 料接替楊潔篪任中央外事辦主任 2022/10/23 【中共二十大】王毅入政治局 料接替楊潔篪任中央外事辦主任 李書磊接替黃坤明 掌中宣部 2022/10/26 李書磊接替黃坤明 掌中宣部 石泰峰任中央統戰部部長 料參與港澳事務 2022/10/27 石泰峰任中央統戰部部長 料參與港澳事務 你可能感興趣 【中共二十大】新華社披露常委選舉過程 一些領導人「主動表示退下來」 14:38 2022/10/25 【中共二十大】新華社披露常委選舉過程 一些領導人「主動表示退下來」 【中共二十大】王毅入政治局 料接替楊潔篪任中央外事辦主任 18:55 2022/10/23 【中共二十大】王毅入政治局 料接替楊潔篪任中央外事辦主任 李書磊接替黃坤明 掌中宣部 20:49 2022/10/26 李書磊接替黃坤明 掌中宣部 中共中央政治局 中國共產黨 大學 政治 中國