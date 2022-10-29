戴琪：仍在觀望中國領導人換屆會如何影響美中經濟關係

中共二十大閉幕，外界關注中美關係未來走向。美國貿易代表戴琪接受彭博社採訪時表示，對於中國領導層換屆會如何影響美中兩國之

間的經濟關係，美仍在觀望，拜登政府將繼續捍衛美國的利益，直到北京做出改變。

戴琪稱，接下來的四個月裡，她將繼續與現任對接人中國副總理劉鶴接觸。她還表示，目前尚不清楚中國國家主席習近平會任命誰來接掌，變動要等到3月兩會。





雖然白宮對北京加強對經濟的控制做好了心理準備，但戴琪不排除中國可能會出台更多市場化改革措施令世界感到意外的可能性。她說，隨著中國政府換屆，「沒有什麼是注定的」。

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戴琪強調，拜登政府的重點是負責任地管理兩國關係，在推動北京改革中國經濟結構的同時，華盛頓期待中國能做到應做的那一部分。



美國總統拜登和中國國家主席習近平料將在下個月的二十國集團（G20）領導人峰會上面對面會晤，不過計畫尚未敲定。此外，中國外交部長王毅周五接受美國駐華大使伯恩斯到任拜會，這距離伯恩斯抵達北京已有近八個月時間。

責任編輯：李冰琪