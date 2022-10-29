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華春瑩推特發圖：中國用實際行動證明對外開放的決心不會變

國情動向 17:33 2022/10/29

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中國外交部部長助理華春瑩昨日（28日）在推特分享四張數據圖，並配文說，中國用實際行動證明，中國高水平對外開放的決心不會改變，中國開放的大門會越開越大。

華春瑩在這則帖子中發了四張數據圖。第一張圖以「中國在貿易方面位居第一」為主題，配文是：「從2012年到2021年，中國對外貿易總額從4.4萬億美元增至6.9萬億美元，成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴。」

第二張圖以「中國在使用外商直接投資方面位居第二」為主題，配文是：「從2012年到2021年，中國年度實際使用外資從7000（多）億元人民幣增長到1.15萬億元人民幣。」

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華春瑩推特截圖

第三張圖以「中國在境外直接投資方面位居第三」為主題，配文是：「從2012年到2021年，中國境外投資存量由不足0.6萬億美元增長到超過2.7萬億美元。」

第四張圖以「中國已舉辦四屆中國國際進口博覽會」為主題，配文是：「中國國際進口博覽會是世界首個以『進口』為主題的國家級展會，從2018年到2021年，四屆進博會累計成交額達到2722.7億美元。」

在前不久結束的中共二十大首場記者會上，二十大新聞發言人孫業禮強調，擔心中國對外開放程度越來越小的擔心，是不必要。

責任編輯：李冰琪

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