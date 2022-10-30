越共總書記今訪華 學者：中越都面臨現實挑戰 可交流黨建經驗

越共中央總書記阮富仲今日起對中國進行正式訪問，成為中共二十大閉幕後首位訪華的外國領導人。學者分析，這體現中越對彼此外交政策的重要性，加強了中越兩黨之間的雙邊交流。

學者：體現中越對彼此外交政策的重要性

阮富仲曾於1992年、1997年、2001年、2003年、2007年訪華。2011年就任越共中央總書記後，於同年10月、2015年4月和2017年1月訪華。越通社10月29日引述分析稱，阮富仲是中共二十大閉幕後首位訪華的外國領導人，這充分體現了中越兩黨兩國關係的特殊性和重要性。

察哈爾學會研究員、廣西民族大學中國-東盟海上安全研究中心主任葛紅亮表示，一直以來，中越兩黨關係引領兩國關係是一個非常關鍵的傳統，超出一般意義上的雙邊關係。

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五年前，中共十九大閉幕後，習近平選擇越南作為首次外訪地。越通社引述中國社會科學院東南亞研究中心主任許利平分析說，此次阮富仲訪問可以說是對習近平2017年訪問越南的「一次回訪」，這體現了「中越兩黨關係的傳統友誼」。

有越南學者認為，阮富仲此次訪華有多重含義。越南富布賴特大學任教的阮成忠認為，首先，阮富仲是中共二十大閉幕後首位受邀訪華的外國領導人，這體現了中越對彼此外交政策的重要性。其次，這加強了中越兩黨之間的雙邊交流。過去兩年，新冠疫情導致中越兩國的多項交流議程被推遲。即使雙方仍以多種方式保持溝通，但面對面的訪問仍有另一層次的重要性。

學者：兩黨均有探討執政安全的需要

越通社報道提到，目前，中越兩黨已經建立起理論研討、干部培訓、地方黨委合作等合作交流機制，這對於深化兩黨兩國的治國理政交流、提升兩黨的執政能力，加強輿論引導，具有直接推動作用。雙方還經常配合舉行兩黨之間的理論研討會，互相交換黨建、國家管理工作的經驗和實踐。截至目前，雙方已16次舉行兩黨理論研討會。

復旦大學國際關係與公共事務青年副研究員賀嘉潔指出，由於中越兩黨都面臨著現實的挑戰，特別是來自西方「和平演變」和政治滲透的壓力，因此兩黨均有探討如何在新形勢下更好地維護社會主義制度安全和黨的執政安全的需要。兩黨的領導人應該也會在如何進行反腐鬥爭以及鞏固黨的執政基礎和黨建等問題上交流經驗，並共同探討豐富和發展社會主義建設的理論和實踐。

責任編輯：尹航

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