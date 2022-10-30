傳鄭州富士康員工大逃亡步行高速返鄉 當局：將閉環接送返鄉（多圖）

河南鄭州疫情擴散，富士康工廠為重災區，短視頻平台「抖音」多個帳號爆出富士康工人為「逃疫」徒步百公里返鄉視頻，引發網友熱議。當局稱，即日起專門安排轉運車輛到富士康工廠附近提供閉環接返服務。此外，鄭州市也已向富士康派工作組，共同研究相關應對措施。

短視頻可見，大批年輕男女穿著厚外套，手拖行李箱或提著口袋和衣物，在田野間或在高速公路路邊徒步。路邊有熱心人放置礦泉水，麵包和點心，還可以看到「歡迎富士康孩子們回家」，「富士康員工免費喝水」，「返鄉人員食物補給點，早日到家」等標語。

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鄭州富士康為iPhone 14主要生產基地，10月中旬傳出廠區大批員工染疫消息，富士康則指僅是「少部分員工受到疫情影響」。內媒第一財經30日報道，鄭州航空港經濟綜合實驗區（港區）行政人員坦言，廠區閉環管理10多天了，「當地政府已向富士康派出駐廠工作組」。

對於富士康廠區大量員工染疫情形，網絡流傳的鄭州富士康黨委書記蘇東霞今日凌晨發文提到廠區疫情處理工作艱鉅，「在公司工作生活的第15天，每一天，殫精竭慮，不遺於力」。他轉述富士康資深員工意見指出，鄭州廠區有20多萬人，管理難度甚高，疫情發生後，內部盡力調動資源，外部獲得支持甚少。

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據科創板日報報道，鄭州富士康一位行政人員表示，鄭州富士康正在開展員工返鄉意願登記，並已公布員工公寓返鄉人員乘車分布圖，政府安排核酸檢測並協調交通工具，將點對點接送有返鄉意願的員工返鄉。

此外，據「鄭州發布」消息，富士康內網連發三條通知，員工去留自願，做好保障，並附上返鄉乘車地點和電話。

責任編輯：李冰琪