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【中國經濟】受疫情影響 內地10月官方製造業PMI錄49.2遜預期（第二版）

經濟脈搏 09:47 2022/10/31

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國家統計局公佈，受國內疫情多發散發等影響，10月製造業PMI（採購經理人指數）回落至49.2，遜於預期，前值為50.1。非製造業PMI錄48.7，亦遜預期。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，高耗能行業PMI降至收縮區間，是製造業景氣回落的主要原因之一；經濟恢復發展基礎需進一步穩固。

（第二版新增分析師觀點）

生產指數和新訂單指數均下降 低於臨界點

10月製造業PMI回落至49.2。從企業規模看，大型企業PMI為50.1，比上月下降1.0個百分點；中、小型企業PMI分別為48.9和48.2，比上月下降0.8和0.1個百分點。

從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數均低於臨界點。其中，生產指數和新訂單指數分別較上月下降1.9和1.7個百分點，表明製造業生產有所回落、市場需求繼續減少。從業人員指數為48.3，比上月下降0.7個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所降低。

同時，價格指數連續回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為53.3和48.7，高於上月2.0和1.6個百分點，其中主要原材料購進價格指數連續兩個月位於擴張區間，製造業原材料採購價格總體水平較上月繼續上漲。

廣東疫情多點多源多鏈多變 當局：要迅速撲滅局部聚集性疫情

趙慶河解讀指，調查結果還顯示，本月高耗能行業中反映市場需求不足的企業比重為56.7%，高於總體3.9個百分點；高耗能行業PMI為48.8，低於上月1.8個百分點，降至收縮區間，是製造業景氣回落的主要原因之一。

接觸性聚集性服務行業 商務活動指數低位回落

另一方面，非製造業PMI錄48.7，比上月下降1.9個百分點，創五個月低點，非製造業恢復態勢放緩。

服務業市場活躍度減弱。10月份，內地疫情點多面廣頻發，服務業商務活動指數降至47.0，低於上月1.9個百分點，服務業景氣水平有所回落。從行業情況看，零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、租賃及商務服務等接觸性聚集性服務行業商務活動指數低位回落，業務總量下降。

而建築業位於較高景氣水平。

李克強：政策工具支持重大項目建設 促消費恢復成主拉動力

10月份，綜合PMI產出指數為49.0，比上月下降1.9個百分點，落至臨界點以下，表明內地企業生產經營活動總體有所放緩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.6和48.7。

中國網財經引述特約分析師張立群稱，10月份PMI指數回落且重回榮枯線以下，表明中國經濟回升的基礎還不鞏固。既要注意十一長假對月度環比指標的客觀影響，也要注意散發疫情對市場和企業生產經營活動的影響，這些是PMI指數明顯下降的主要原因。

張立群稱，新訂單指數明顯下降，反映需求不足的企業佔比達52.8%，表明需求收縮壓力仍然明顯；購進價格和出廠價格指數提高，則表明確保產業鏈、供應鏈穩定的工作不可絲毫松懈。要進一步接續發力做好應對三重壓力穩增長的工作。

責任編輯：尹航

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行業 採購 PMI 國家統計局 住宿 餐飲 經濟 遜於預期 疫情 經濟數據表現

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