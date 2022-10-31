王毅與布林肯通話 促停止意識形態偏見和有色眼鏡（第二版）

中國國務委員兼外長王毅應約與美國國務卿布林肯通話。王毅提到，推動中美關係重回穩定發展軌道符合中美共同利益和國際社會的普遍期待。美方不要再戴著有色眼鏡主觀臆測，更不要讓意識形態偏見蒙蔽雙眼。他敦促美方停止對華遏制打壓的做法，不要為兩國關係製造新的障礙。

（第二版新增中國外交部公佈通話內容）

王毅：中國將堅持對外開放的基本國策

據中國外交部公佈，在王毅和布林肯的通話中，布林肯表示，美方密切關注中共二十大和大會報告。王毅強調，中國將繼續沿著中國特色社會主義這條已經被證明成功的道路堅定不移走下去。中國黨和政府的大政方針將保持高度連續性和穩定性。

王毅強調，中國將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，繼續奉行對外開放的基本國策，以中國式現代化推動人類整體進步，以中國的新發展為世界帶來新機遇，這是中國為動蕩不安的國際形勢提供的最大穩定性。美方不要再戴著有色眼鏡主觀臆測，更不要讓意識形態偏見蒙蔽雙眼。

王毅還指出，推動中美關係重回穩定發展軌道不僅符合中美共同利益，也是國際社會的普遍期待。美方應停止對華遏制打壓的做法，不要為兩國關係製造新的障礙。美方出台對華出口管制新規，限制對華投資，嚴重違反自由貿易規則，嚴重損害中方正當權益，必須予以糾正。

習近平籲中美加強溝通合作 找到新時代正確相處之道

拜登：習近平明白 美國不尋求與中國衝突

外交部公佈，布林肯表示，世界期待美中合作。美方願就下階段美中關係同中方保持溝通，開展合作，探討兩國關係的基礎。

雙方還就烏克蘭等問題交換了看法。王毅強調，各方應保持克制，冷靜決斷，加大外交努力，避免局勢進一步升級甚至失控。只要有一線希望，就不能關閉談判的大門；只要有百分之一的可能，就要為和平付出百分之百的努力。

此次中美外長通話是中共二十大後首次。中國國家主席習近平稍早前呼籲中美加強溝通合作，並表示願同美方一起努力找到新時代正確相處之道。在此之前，美國國務院和白宮均提到保持溝通渠道。

責任編輯：尹航

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