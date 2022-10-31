胡錫進：主流媒體對富士康失聲加劇混亂 不利鄭州吸引外資

鄭州富士康員工大逃亡，當地官媒幾乎禁聲。環球時報前總編輯胡錫進稱，鄭州主流媒體的失聲不應該，不僅加劇混亂，對鄭州市吸引外資也是個負分，而且許多人無組織地離廠返鄉，對疫情防控也是負面的。

胡錫進在其微博表示，富士康「大量員工逃離」的消息，最初都是互聯網上自媒體發佈的，鄭州市主流媒體在富士康問題上的一度長時間失聲不應該，這非常不利於那些媒體的公信力，也不利於鄭州市一開始對富士康事件的平穩處理。

現在一些地方的領導機關對媒體報道限制太嚴，初衷是想控制負面報道，維護社會穩定，但其實這樣做嚴重弊大於利，也是對黨領導新聞宣傳工作的機械主義誤解。

鄭州富士康工人大逃疫 市場估iPhone出貨量將跌三成

傳鄭州富士康員工大逃亡步行高速返鄉 當局：將閉環接送返鄉（多圖）

他認為，消極、負面的資訊應該絕大部分都由官方和主流媒體披露、報道出來，官方和主流媒體主動報道那些事件，這本身就包含了官方的價值判斷，與互聯網曝光那些事件，輿論效果是很不一樣的。

▲ 鄭州富士康大逃亡

胡錫進稱，鄭州富士康出了「2萬人感染」的傳言，富士康26日斷然否認，媒體就應該在這前後積極介入報導富士康的情況，說出問題，澄清事實，那樣的話，富士康內部很可能就不會發生後來「大量員工逃離」的混亂，更不會使一些人在沒有交通工具的情況下徒步返鄉，在輿論場上引起轟動。

責任編輯：李冰琪