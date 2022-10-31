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鄭州富士康有多重要？ 一旦停工牽動的遠不止當地經濟

經濟脈搏 12:05 2022/10/31

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擁有30萬員工的鄭州富士康，對鄭州當地的經濟，乃至整個河南省及中國手機產業都有極重要地位，一旦停工牽扯的層面非常廣，甚至關係百萬人的飯碗。

富士康鄭州廠設有近90條生產線，產量佔據了蘋果iPhone整體產量的50%，不僅為鄭州帶來就業和稅收，其進出口產值更是佔了鄭州整個進出口額接近80%，整個河南省進出口額的60%，以及整個中國手機產業鏈出口額的三分之一。毫不誇張地說，富士康一旦停工，河南省經濟受到重創是可預期的事。

本次富士康工人大逃疫事件對當地的影響可能會持續浮現，尤其進一步打擊對當地本已陷入低谷的餐飲，娛樂及房地產市場，製造更多失業。

從全國的角度看，蘋果公司產業鏈包括的150多間公司當中，中國佔據了50多個，涉及企業過千間、上下游員工數以百萬，可以說中國有數百人的生存都是依賴這條產業鏈。在消費電子行業正持續下滑的情況下，富士康出了問題，那接下來上下游的供應也會受到連累，影響的可能是上百萬人的飯碗。

從更大的產業戰略層面來說，美國為應對本國製造業空心化，蘋果為了擺脫對於中國產業鏈的高度依賴，正設法將工廠搬回美國，或者遷移到越南、印度等人力成本更低的國家，中國的相對優勢是產業鏈更完善，一旦這優勢因某種原因被阻斷，也可能會導致這方面的外資加速流出。

傳鄭州富士康員工大逃亡步行高速返鄉 當局：將閉環接送返鄉（多圖）

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責任編輯：陳建錫

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