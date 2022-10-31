內地25省區前三季GDP出爐 各地今年經濟狀況如何？

內地25個省區市已公佈前三季GPD增速，其中16個省份生產總值大於2萬億元（人民幣，下同），11個大於3萬億元。廣東、江蘇、山東排在全國前三名，分別為9.17萬億元、8.87萬億元、6.44萬億元，佔全國比重10.54%、10.19%、7.4%。但東部經濟大省的增速正在放緩，勢頭已被中、西部地區追上。

從增長表現上來看，前三季14個省區的生產總值增速大於全國增速3%，11個生產總值增速低於全國增速。中部地區生產總值增速排在全國前列，山西實現按年增長5.3%，在各省區中排名第一，福建和江西增長5.2%、5%，排在第二、第三位。但出人意料的是，東部地區10省中，6省的增速低於全國水平。

從全年看，GPD 在各季度保持著上升趨勢， 一、二、三季度增速分別為4.8個百分點、0.4個百分點、3.9個百分點，按季分別為上升1.6個百分點、下滑2.7個百分點、上升3.9個百分點。 雖然二季度表現較差 ，而在此後的第三季度按年、按季增速重新恢復增長，後者達到近兩年最高。

但與去年同期相比，前三季各省區生產總值增速仍在放緩，內蒙古、河南、福建跌幅較少，湖北、海南則分別下滑14個百分點、13.3個百分點，跌幅排在全國前列。與疫情前相比，各省區增速均不如2019年同期水平，以西藏增速下滑最多，以8.5個百分點排在全國首位，內蒙古、山西、黑龍江下滑程度最輕。

25省區三季度GDP增速：

廣東2.3%｜江蘇2.3%｜山東4% ｜河南3.7%｜四川1.5%

福建5.2%｜湖北4.7%｜湖南4.8%｜安徽3.3%｜上海-1.4%

北京0.8%｜河北3.7%｜江西5% ｜重慶3.1%｜河南-0.5%

雲南3.8%｜廣西3.1%｜山西5.3%｜內蒙古5%｜天津1%

甘肅4.1%｜青海2.6%｜西藏0.2%｜遼寧2.1%｜黑龍江2.9%

責任編輯：陳建錫