內地27省區前三季GDP出爐 各地今年經濟狀況如何？

內地27個省區市已公佈前三季地區生產總值（GDP），總量方面，廣東、江蘇、山東穩居全國前三名，增速方面，東部經濟大省的增速正在放緩，有6省市的增速低於全國3%的水平，包括北京、天津、江蘇、上海、廣東，海南。

據統計，在已公佈的27個省份中，今年前三季度，16個省份生產總值大於2萬億元。廣東、江蘇、山東三省生產總值超過5萬億元，分別為9.17萬億元（人民幣，下同）、8.87萬億元、6.44萬億元，佔全國比重10.54%、10.19%、7.4%。

從增速看，前三季27省份中，16個省區的生產總值增速跑贏全國增速（3%），分別為山西（5.3%）、福建（5.2%）、江西（5.0%）、內蒙古（5.0%）、寧夏（4.9%）、湖南（4.8%）、湖北（4.7%）、甘肅（4.1%）、山東（4.0%）、新疆（3.9%）、雲南（3.8%）、河南（3.7%）、河北（3.7%）、安徽（3.3%）、重慶（3.1%）、廣西（3.1%）。

11個地區生產總值增速低於全國增速。而東部地區10省市中，有6省市的增速低於全國水平，分別是北京（0.8%）、天津（1%）、江蘇（2.3%）、上海（-1.4%）、廣東（2.3%），海南（-0.5%）。其他5省市包括黑龍江（2.9%）、青海（2.6%）、遼寧（2.1%）、四川（1.5%）、西藏（0.2%）。

與疫情前相比，各省區增速普遍不如2019年同期水平，以西藏增速下滑最多，以8.5個百分點排在全國首位，內蒙古、山西、黑龍江下滑程度最輕。不過，27個省份中，有22個省份增速較2020年同期增速有所加快。

27省區三季度GDP增速：

廣東2.3%｜江蘇2.3%｜山東4% ｜河南3.7%｜四川1.5%

福建5.2%｜湖北4.7%｜湖南4.8%｜安徽3.3%｜上海-1.4%

北京0.8%｜河北3.7%｜江西5% ｜重慶3.1%｜河南-0.5%

雲南3.8%｜廣西3.1%｜山西5.3%｜內蒙古5%｜天津1%｜ 寧夏4.9%

甘肅4.1%｜青海2.6%｜西藏0.2%｜遼寧2.1%｜黑龍江2.9%｜新疆3.9%

責任編輯：陳建錫