內地31省區前三季GDP全出爐 各地今年經濟狀況如何？

內地31個省區市已全部公佈前三季地區生產總值（GDP），總量方面，廣東、江蘇、山東穩居全國前三名，增速方面，東部經濟大省的增速正在放緩，有6省市的增速低於全國3%的水平，包括北京、天津、江蘇、上海、廣東，海南。

據統計，今年前三季度，25省份前三季度GDP總量均超過萬億元。其中，廣東、江蘇、山東、浙江四省生產總值超過5萬億元，分別為9.17萬億元（人民幣，下同）、8.87萬億元、6.44萬億元、5.57萬億元。

從GDP增速來看，31個省份中，有18個省份前三季度GDP增速跑贏全國（3.0%），分別為山西（5.3%）、福建（5.2%）、江西（5.0%）、內蒙古（5.0%）、寧夏（4.9%）、湖南（4.8%）、陝西（4.8%）、湖北（4.7%）、甘肅（4.1%）、山東（4.0%）、新疆（3.9%）、雲南（3.8%）、河南（3.7%）、河北（3.7%）、安徽（3.3%）、浙江（3.1%）、重慶（3.1%）、廣西（3.1%）。

受疫情影響，上海、海南、吉林三地今年前三季度未能實現正增長。其中，上海前三季度GDP按年下降1.4%，不過降幅比上半年收窄4.3個百分點；吉林前三季度GDP按年下降1.6%，降幅也比上半年收窄4.4個百分點。海南由於三季度受疫情影響較大，前三季度GDP按年下降0.5%，增速較上半年回落2.1個百分點。

31個省份中，有24個省份今年前三季度GDP增速較新冠肺炎疫情第一年（2020年）同期增速有所加快提升，但普遍不及疫情前的2019年同期增速。

31省區三季度GDP增速：

廣東2.3%｜江蘇2.3%｜山東4%｜浙江3.1%｜河南3.7%｜四川1.5%

福建5.2%｜湖北4.7%｜湖南4.8%｜安徽3.3%｜上海-1.4%｜

北京0.8%｜河北3.7%｜江西5% ｜重慶3.1%｜陝西4.8%

雲南3.8%｜遼寧2.1%｜廣西3.1%｜山西5.3%｜內蒙古5%｜貴州2.8%｜新疆3.9%

天津1%｜ 寧夏4.9%｜甘肅4.1%｜青海2.6%｜西藏0.2%｜遼寧2.1%｜黑龍江2.9%｜吉林-1.6%｜海南-0.5%

責任編輯：陳建錫