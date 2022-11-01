馮小剛否認移民：熱愛北京吃不了西餐 國家對我有恩（更新版）

中國知名導演馮小剛傳移居美國，擁有2200.4萬粉絲的微博被清空了內容。網絡更有流傳其千萬美元豪宅照片。內地網民對此態度不一，祝福多過罵聲。

13：00更新馮小剛本人回應

據網易娛樂報道，馮小剛昨日在微信朋友圈回應稱，很多人向他打聽移民美國的事，其實是以訛傳訛。他寫道：「我和帆子8月初送女兒去入學，孩子小第一次遠行，想陪她適應一段時間，也順帶聊聊項目合作，了解一些電影製作的新技術，等閨女放寒假就回來。」

他還寫道：「我和徐帆這麽熱愛北京眷戀故土離不開哥們兒吃不了西餐，在國內又有事業，電影拍的都是家國情懷，國家也有恩於我，我移哪門子民呢？」

▲ 內媒截圖

其實馮小剛和其妻子徐帆在美國擁有多處豪宅，據悉馮小剛的投資眼光相當不錯，近幾年在美國投資房產，幾乎都賺得盆滿缽滿，這一次被拍到的就是他在洛杉磯的豪宅。

另也有說法指出，因馮小剛徐帆的女兒徐朵已經18歲，正是上大學的年紀了，所以可能就是為了孩子學業，兩人才去國外的，一方面適合生活，一方面也可以陪伴孩子。

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馮小剛傳移居美國一事目前皆未獲本人或是其他消息來源證實。

「名導也潤了」的話題在內地微博上引起熱烈討論，有網民予以祝福，指「每個人都有選擇自己生活環境、生活方式的權利」、「有錢人選擇機會總是多一些」、「美國本來就是中國第一大移民目的地，憑啥馮小剛不能移民」。

另也有予以負面評價的聲音，「馮小剛作品早就走下坡了，這是被時代拋棄的遠走他鄉」。

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責任編輯：李冰琪