習近平會見越共總書記阮富仲 二十大後首位到訪外國領袖

中共中央總書記習近平接待了二十大後首位到訪的外國領袖，與越共中央總書記阮富仲舉行會談，稱此次會見充分體現了對發展中越兩國兩黨關係的高度重視。

據中國央視新聞報道，習近平周一（31日）在人民大會堂同越共中央總書記阮富仲舉行會談。

習近平說，阮富仲是他在中共二十大後會見的首位外國領導人，此行也是阮富仲在越共十三大後首次出國訪問，「這充分體現了我們對發展中越兩國兩黨關係的高度重視。」

他指出，當前中越各自社會主義事業和兩黨兩國關係發展面臨新機遇、新挑戰，他願同阮富仲就中越兩國社會主義建設和兩黨兩國關係發展等深入交換意見。

阮富仲說，他實現了對習近平的承諾，即在再次當選越共中央總書記後，將中國做為首個出訪國家，也再次代表越南黨、國家和人民熱烈祝賀中共二十大取得圓滿成功。

他說：「這體現了中國黨、國家和人民十年來，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，帶領全黨、全民，實現偉大變革中的巨大貢獻和領導作用，以及對習近平同志在國際上的威信的極大支持。」

越南通訊社報道指，阮富仲此行顯示越南將中國視為越南對外政策的頭等優先，肯定越南重視對華關係的一貫主張，希望能在中越領導人的共識下持續推進兩國友誼，並闡明越南的立場和正當利益，共同推動中國對越友好合作政策。

阮富仲去年第三次當選越共總書記。他上一次出國進行國事訪問，是在2018年出訪俄羅斯。

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責任編輯：袁瑋婧