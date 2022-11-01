10月財新中國製造業PMI升至49.2 仍處收縮區間

10月財新中國製造業PMI（採購經理人指數）錄49.2，較9月回升1.1個百分點，仍低於榮枯線，但收縮幅度收窄。製造業供給和需求同步收縮，但生產、新訂單、新出口訂單指數收縮幅度均較9月收窄。分析指，促就業、穩內需政策還有需加強。

製造業供給和需求同步收縮但速度放緩

財新中國製造業PMI走勢與國家統計局製造業PMI並不一致。國家統計局昨日公布的10月製造業PMI錄49.2，下降0.9個百分點，9月短暫擴張後再度落入收縮區間，為近三個月最低。

從財新中國製造業PMI各分項數據看，受散發疫情影響，10月製造業供給和需求同步收縮，生產指數和新訂單指數分別連續第二、三個月低於榮枯線，消費品和投資品的需求端尤顯不足。外需亦持續走低，10月新出口訂單指數連續第三個月位於收縮區間，主要因為國外經濟放緩，也有部分企業反映外貿運輸遇到困難。不過，製造業生產、新訂單、新出口訂單指數收縮幅度均較9月收窄。

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製造業供需雙弱，拖累就業繼續收縮。10月就業指數連續第七個月、也是在過去15個月中第14次位於收縮區間，但降幅較此前三個月收窄。

另外，受國際市場原材料價格上漲影響，10月製造業企業購進價格指數較9月上漲逾3個百分點，三個月來首次落入擴張區間，顯示企業面臨成本上漲的壓力。

分析指相應促就業、穩內需政策有需加強

在市場情緒方面，10月製造業生產經營預期指數從9月的低位回升，但仍低於長期均值。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情管控措施對經濟的負面影響依然存在，10月製造業供給、內外需、就業悉數收縮，不過收縮速度較9月放緩。成本略有抬升，收費端依然以降價為主。物流運輸仍有遲滯，企業採購和庫存略升，市場樂觀情緒回升，但從長期看樂觀程度有限。

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他稱，近期公布的三季度經濟數據顯示，經濟恢復向好，主要指標企穩並略高於此前市場預期。盡管如此，目前內外部形勢依然複雜嚴峻，影響經濟發展的不利因素較多，尤其是多地散發疫情對供求兩端形成明顯制約，經濟下行壓力仍較大，經濟恢復基礎尚不牢固。

他提到，中共二十大報告強調「發展是黨執政興國的第一要務」，有助於穩定市場長期預期；當前需求和就業依然承壓，相應促就業、穩內需政策還有需加強，正如二十大報告提及的，要「加強財政政策和貨幣政策協調配合，著力擴大內需，增強消費對經濟發展的基礎性作用和投資對優化供給結構的關鍵作用」。

責任編輯：尹航

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