「金九銀十」落空 內地百強房企銷售按年跌逾1/4

內地俗稱「金九銀十」的樓市傳統旺季不再，機構報告指，百強房企過去兩個月的銷售按年再跌逾1/4，10月份的重點城市成交面積創下半年來單月新低，年初至今累計銷售跌幅更超過四成。市場人士料短期政策仍偏放寬，宜從繼續降低入市門檻、提高購買力等方面著手，但有人直言市場已不可能恢復過去狀況。

綜合克而瑞、中指研究院、億翰智庫等機構數據，由於疫情多點散發，房企正常供貨節奏被打亂，疊加市場信心不足等因素， 9月住宅成交雖錄得按月增長，但按年仍跌兩成，到了 10月，銷售按年跌幅比9月擴大3個百分點至28.4%，在去年同期低基數下仍錄得負增長，七成企業當月單月業績下挫。

前10個月，百強房企累計銷售業績按年跌幅約44%，雖然連續5個月收窄，但收窄幅度均未超過2個百分點，反映企業業績修復依舊乏力。

至於銷售價格，中國房地產指數系統所監測的100個城市中，新樓平均價格已連續4個月按月下跌，二手樓價格則連續6個月按月下跌。

國慶假期銷售改善，但後繼乏力

多間房企積極把握國慶黃金周假期、提前鋪排推出新盤及加大折扣力度，推動業績集中釋放，部分企業取得不錯業績，但該勢頭未能貫穿整個10月。一名大型房企的內部人士透露：「國慶期間我們的銷售表現挺不錯，當時以為後面的市場也還不錯，結果發現國慶透支了整個10月的能量。」

多名市場人士認為，在樓市承壓、部分房企信用及交付風險仍存的背景下，市場回暖乏力，短期政策改善的方向仍將延續。相應的政策可從持續降低買家入市門檻、減少購買成本、提高其購買力等方式擴大市場需求入手，同時為開發商適當注入流動性，避免更多出險的情況，以增強市場信心。

房企人士：刺激措施難起明效效果

亦有不少房企內部人士直言，市場已不再是通過刺激動作就能產生明顯效果的狀態了，需求實際上已處於收縮，當前房企的很多措施其實都是在現有需求在不斷減少的背景下推進的。以深圳為例，科技公司的程式員是當地樓市曾經的重要購買力，自從該群體的需求大幅收縮後，市場需求也相應萎縮。

一名某華東房企的管理層不諱言說，從當前政策的大方向來看，「房地產這個行業已經不可能恢復到過去的狀況了」。

責任編輯：陳建錫