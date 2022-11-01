內蒙古女官員「盛裝」出席疫情記者會引質疑 紀委介入調查

近日，內蒙古呼和浩特市一位女性副局長在疫情防控新聞發布會上的著裝，引發網民熱議。有人指出，她佩戴的疑似是價值三萬元的大牌耳釘，絲巾也疑似是四千元的大牌貨。針對網民質疑，當地紀委部門已介入調查。

在10月29日召開的呼和浩特市疫情防控工作新聞發布會（第63場）上，呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉成為網民關注焦點。她佩戴的一副耳釘，疑似法國著名奢侈品牌Van Cleef & Arpels（梵克雅寶），官網售價高達3萬元（人民幣，下同）。此外，她的絲巾疑似Hermes（愛馬仕），售價在4000元以上。

據內媒報道，針對網民質疑，當地紀委部門已介入調查。

▲ 有網民指出，李少莉佩戴的耳釘疑似Van Cleef & Arpels，官網售價高達3萬元。（圖片來源：Van Cleef & Arpels官網）

除了對其著裝的熱議，網民也指出，李少莉在新聞發布會上用手一字一字指著讀稿件，顯得業務不夠熟練。當時，李少莉對群眾關心的確診患者住所如何消毒、個人用品如何處理等問題進行了解答。

呼和浩特市人民政府官網顯示，李少莉現任呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長。工作分工為協助局長工作，分管辦公室、政策法規科、放管服改革推進科、業務指導科、市場准入科、交通城管科、文教衛體科、公共事務科、農林水事務科、勘驗一科、勘驗二科和綜合保障中心，負責財務和政務公開工作。曾先後獲得全國先進工作者、全國人民滿意公務員等稱號。

儘管有人質疑李少莉的穿著打扮與收入水平很可能並不相符，但也有網民認為，市面上有很多大牌飾品的同款，李少莉佩戴的耳釘和絲巾可能不是正品。此外，還有網民表示，官員也是人，愛美之心人皆有之，而且行政審批和服務局是直接面對市民的窗口單位，對人員著職業裝有很高的要求，大方得體是必備素質，不應過分苛責和解讀。

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責任編輯：尹航

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