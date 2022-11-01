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富士康工人出走後 鄭州打「溫情牌」要求講好抗疫故事

社會熱點 11:52 2022/11/01

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富士康鄭州廠持續封控迫使大批工人出走，鄭州市政府改打溫情牌，發信感謝1300萬市民抗疫上堅持不懈，又提出要講好抗疫故事，爭取市民理解和支持。

鄭州過去一連兩日（10月30日至31日）召開全市疫情防控工作調度會，市委書記安偉要求，要及時發布信息，做好政策解讀，搞好科普教育，講好抗疫故事，暢通訴求渠道，最大限度爭取群眾理解與支持，減少誤讀與誤解。市衛健委隨後也發布文章，提到新冠病毒感染是自限性疾病，市民不用過於驚慌。

鄭州市疫情防控指揮部今日（11月1日）又發布至當地市民的第9封家書，稱10月份這場1300萬鄭州人民同仇敵愾的「戰疫」，注定寫入每個鄭州人的記憶，感謝每個堅持不懈、挺身而出的市民，鄭州永遠是他們的家。文章同時稱，面對疫情，躺平不可取，將始終堅持「以人民為中心」築起銅牆鐵壁。

在上周六（10月29日）富士康工人出走一事傳出後，市政府當時下令要堅持精準防控、分類管控，嚴管風險人員，看牢風險區域，嚴防風險外溢。

另外，富士康把11月份工人每日出勤補貼從100元（人民幣，下同）大幅調高至400元，當月全勤獎金逾1.5萬元。

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責任編輯：陳建錫

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