管濤：人民幣波動在可承受範圍內 必要時人行有實力干預

人民幣年內兌美元貶值超過12%，並創出2008年以來新低。曾經長期任職外匯管理部門的中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，人民幣目前的波動尚在可承受範圍內，並且如果匯率過度波動影響金融穩定和物價穩定，人行有足夠的實力干預外匯市場。

據彭博社報道，曾經擔任國家外匯管理局國際收支司司長的管濤稱，中國外匯市場總體上平穩有序，銀行結售匯順差依然較多，市場主體沒有出現搶購和囤積外匯的恐慌。此外人民幣匯率波動對國內物價也沒有產生大的衝擊。

報道提到，中國相對其他國家面對二十年來最強勢的美元，對匯市波動的應對則相對克製，儘管採取了中間價調節等一系列間接手段穩定預期，但人行迄今尚未明顯入市干預。就外匯儲備和政策工具而言，中國不缺少干預匯市的能力，而目前採取溫和手段的原因可能同管濤「匯率波動尚在可承受範圍內」判斷一致。

▲ 人民幣年內兌美元貶值超過12%，並創出2008年以來新低

周二人民幣兌美元中間價7.2081元創2008年1月來新低，盤初在岸人民幣觸及2007年12月來盤中新低。

人民幣在岸價跌穿7.32 創2007年12月26日以來新低

人民幣急跌 人行、銀保監會等釋穩匯率信號

相較於日本 中國人行更有實力干預外匯市場

管濤說，將來如果有需要，中國也不排除會用外儲干預。「如果有投機者做的比較過分，人行肯定比日本央行更有實力干預外匯市場，」管濤說，因全球人民幣外匯成交量小於日元，且中國貿易大順差、而日本為逆差，加上中國外匯儲備無論用傳統還是最新指標看都比較充裕，規模遠高於日本。

管濤說：「至於什麽情況下人行會直接出手，投機者自己去想吧，因為人行沒有必要向投機者亮出所有的底牌。」

管濤稱，迄今為止，人民幣匯率波動既沒有影響金融穩定，也沒有影響物價穩定，所以沒有對貨幣政策形成束縛。只有人民幣匯率靈活，才能降低對行政干預的依賴，才能保持貨幣政策獨立性。

政府的目標保持匯率靈活性 減少行政干預

本幣貶值通常利空有外匯支出和負債的市場主體，利好有外匯收入和資產的市場主體。不過，管濤說，無論利大於弊還是弊大於利，都不是政府刻意追求的政策目標，而是匯率波動的結果。「政府的政策目標是保持匯率靈活性，減輕對行政手段的依賴，保障貨幣政策自主空間。」

責任編輯：李冰琪