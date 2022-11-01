辭美國普林斯頓教職 著名科學家顏寧宣布回國任職

著名結構生物學家、美國國家科學院外籍院士顏寧宣布，即將從普林斯頓大學辭職，回國協助創建深圳醫學科學院。

顏寧今日在「2022深圳全球創新人才論壇」宣布上述消息。她說，她驗證了在書上看到的人生的幾個階段：第一階段是吸納；第二階段是證明；第三階段是輸出，把所學所感傳遞給更多人、幫助更多人、扶持更多人。她經過了過去幾十年的積累，現在較有信心主動進入第三階段，打造一方平台，支持更多優秀的學者，應對人類面對的各種健康威脅，挑戰生物醫學難題，做出真正原創性的突破，回饋社會。

她表示，在不久的將來會全職回國，協助深圳創建一所集科研、轉化、學生培養、經費資助等若干功能於一體的新型研發機構——深圳醫學科學院。顏寧還列出招聘郵箱，邀請科研人才加入。

顏寧當選美國國家科學院及藝術與科學院外籍院士

顏寧現年45歲，2000年本科畢業於清華大學生物科學與技術系，此後赴美國普林斯頓大學分子生物學系，師從施一公，獲博士學位，後留在該系從事博士後研究。2007年10月，不滿30歲的顏寧回到母校清華大學，組建實驗室，成為清華大學醫學院當時最年輕的教授和博士生導師，六年間始終致力於攻克結構生物學中最富挑戰的領域之一、膜蛋白的結構與功能研究，取得了一系列成果。

2014年，她率領的團隊在世界上首次解析了人源葡萄糖轉運蛋白GLUT1的三維晶體結構，2015年進一步獲得了具備更多構像的GLUT3結合底物和抑制劑的超高分辨率結構，從而清晰揭示了葡萄糖跨膜轉運這一基本細胞過程的分子基礎。此外，她還對離子通道結構生物學領域做出重要貢獻，解析了電壓門控鈉離子通道的晶體結構，並利用最新冷凍電鏡技術獲得了最大鈣離子通道RyR1的高分辨率結構。

2017年5月，顏寧接受美國普林斯頓大學邀請，受聘普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授的職位；同年5月起，任清華大學兼職教授。2019年，顏寧當選美國國家科學院外籍院士，兩年後又當選美國藝術與科學院外籍院士。

深圳醫學科學院力爭成全球著名醫學研究機構

深圳醫學科學院（籌）2021年9月發布的招聘公告稱，建設全新機制的醫學科學院是《中共中央國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》重大項目之一。深圳醫學科學院由深圳市政府設立，登記為深圳市政府舉辦的事業單位。2021年3月深圳市政府正式印發《深圳醫學科學院建設方案》。深圳醫學科學院重點聚焦重大疾病防治、國際前沿醫療技術、可持續發展健康研究領域，主要開展應用基礎研究、臨床及轉化研究、公共衛生研究，推動研究轉化、工程化及產業化全鏈條創新。

公開資料顯示，深圳醫學科學院選址坪山區，按照「邊建設，邊運行」模式推進，計劃2025年建成，力爭到本世紀中葉成為全球著名醫學研究機構。

責任編輯：尹航

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