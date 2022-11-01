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富士康工人親述危機如何引爆 這謠言使恐慌開始蔓延

社會熱點 17:53 2022/11/01

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鄭州富士康封控觸發大批工人逃離，有廠內的基層管理人員向媒體透露來龍去脈，整件事的起源來自一個謠言—「廠房即將封鎖，變成『躺平試驗區』」，由於信息的不透明，加上廠內物資缺乏、程序失當、工人對官方數據的不確信，再疊加其他的流言，最後引發了本次危機。

王海是鄭州富士康內一名基層管理人員，平日負責約1000名工人，他向內媒《第一財經》透露危機發生前的見聞：

周六（10月29日）上午，工人圈子裡有傳言說園區即將封鎖，這裡要變成「躺平試驗區」，員工因為這個謠言才開始恐慌，覺得如果不跑就沒時間了。另外，園區旁邊的恆大隔離點同日放出一些人，據我所知，他們是做了兩次快篩、有了陰性結果之後，再轉到園區裡豫康北宿舍內的緩衝區，直到周一（10月31日）都沒有上班。但是當時有謠言說，這些人會直接上班......這幾個消息疊加，導致整個園區的員工情緒恐慌，有人把閉環的圍欄踹了就逃了。他們認為被感染的機率很大，也不完全了解病毒的情況......當有一些員工情緒爆發，通過抖音和群發傳播，一些原本沒想走的人，也在不完全知道事實的情況下跟著走了......根本上，我認為還是因為信息不透明，公司又太大、流程太複雜，員工對實際情況有一些誤解。

他進一步解釋，工人誤以為恆大隔離點放出來的都是確診者，事實上並不是，他們可能是與陽性病人同管篩查的人或是密接，因園區空間有限而沒法單獨隔離，部分被安排與陽性病人同一個房間。在被放出來之前，這些人都做過抗原篩查，兩次抗原都是陰性才可以回到園區裡的宿舍。

信息不透明，對官方數據不確信

王海提到，網傳流傳工廠內缺乏物資的情況是真實存在的，特別是核酸結果異常的工人，需要去隔離點隔離，剛被轉運到另一處時，補給有時未能跟上。被問到有甚麼訴求，他認為希望信息透明化，工人不僅不清楚廠內的病例數，對鄭州的數字也不確信，數字不透明，外部醫療資源就不能進來幫助他們。

王海又認為，3年前感染新冠病毒的病人死亡率很高，但現在看起來重症率已不高，對病毒的認知可能需要調整。

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責任編輯：陳建錫

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