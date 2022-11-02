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日本據報考慮跟從美國 限制對華出口芯片

經濟脈搏 10:05 2022/11/02

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美國日前再度收緊對華芯片（又稱晶片）出口管制。日本據報考慮跟從美國，限制對華出口芯片，並還將觀察歐盟和南韓的動向。日本的半導體企業表示擔憂。

日本美國分別佔全球半導體份額15%、12%

針對尖端半導體的對華出口管制，美國拜登政府要求日本等同盟國採取同樣的措施。據日媒「日經中文網」報道，日本政府相關人士透露，接到美國的探詢，已在政府內部展開協調，正在討論在美國的對華管制中哪些內容可以效仿。日本還將觀察歐盟和南韓的動向。

日本經濟産業相西村康稔在11月1日的記者會上就對華管制表示，「正在與美國溝通，將根據溝通情況，聽取國內企業的意見」。

日本的半導體企業正在加強警惕。日本一家大型半導體製造設備企業表示擔憂：「如果中國的尖端半導體生産陷入停滯，日本具有優勢的附加值高的最新製造設備的需求將減弱」。

中國內地市場的半導體設備的市場規模2022年被認為220億美元，僅次於台灣和南韓，佔整體的22％。截至目前，管制內容如何仍未確定，日本的很多相關企業「正在詳細評估對業務的影響」。

北京：美方將科技問題政治化 只會反噬自身

值得注意是，從半導體的全球份額來看，美國佔12％。台灣和韓國分別佔約2成，而日本佔15％。美國政府認為如果同盟國展開合作，中國獲得或生産尖端半導體就將變得困難，管制的有效性將隨之增強。

拜登：習近平對美國提高本土芯片產量感擔憂

美禁令衝擊營運 韓芯片巨頭稱考慮賣掉中國廠房

針對美國最新對華芯片出口管制，中國外交部回應稱，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造成衝擊。美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化阻擋不了中國發展，只會封鎖自己，反噬自身。

責任編輯：尹航

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