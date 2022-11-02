未入選中共新一屆政治局的國務院副總理胡春華，昨日於北京農業相關會議上首度公開亮相，會上胡春華強調要貫徹落實習近平的「三農」工作論述。

胡春華在中共20屆一中全會上落選第20屆政治局委員，僅留下中央委員的職務，1日他仍以副總理身份出席全國冬春農田水利建設暨秋冬「三農」重點工作視訊會議。

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新華社報道，胡春華在會上強調，要深入學習貫徹中共20大精神，全面貫徹落實中共總書記習近平關於「三農」工作的重要論述，扎實抓好冬春農田水利建設和農業生產，為奪取2023年農業豐收奠定堅實基礎。

胡春華說，「三農」戰線要把學習貫徹中共20大精神，作為當前和今後一個時期的「首要政治任務」，深入領會、準確把握中共中央對「新時代新征程『三農』工作」的部署要求，堅定不移走中國特色社會主義鄉村振興道路，強化加快農業農村現代化的責任擔當，增強全面推進鄉村振興的責任感和緊迫感。

▲ 胡春華二十大後首亮相 強調貫徹習近平論述

胡春華指出，要不誤農時抓好秋冬農業生產，穩定冬小麥播種面積，擴大冬油菜生產，確保完成擴種任務，做好豬肉等「菜籃子」產品穩產保供，加強防災減災。要將擴大油茶生產作為保障油料供給的重要舉措，強化支持保障。

責任編輯：李冰琪