內地鼓勵盤活行政事業單位國有資產：可對外出租

內地財政部發文指導盤活行政事業單位國有資產，對於難以調劑利用的辦公用房、儀器設備等資產，按照規定的權限批准後，可對外出租或處置。

財政部網站昨日（1日）發布《關於盤活行政事業單位國有資產的指導意見》稱，要優化在用資產管理，最大限度發揮在用資產使用價值，以最精簡的資產保障單位履職和事業發展。加強資產調劑，行政事業單位低效、閑置資產，優先在本單位、本部門內部調劑利用；對使用價值大、利用範圍廣的低效、閑置資產，積極推進跨部門、跨地區、跨級次資產調劑；對因技術原因需要更新、但仍具有使用價值的資產，通過轉變用途，調劑到技術要求相對較低的單位、部門，最大程度激發資產效能。

另外，實施公物倉管理。鼓勵有條件的縣級以上財政部門牽頭建立公物倉，會同有關主管部門建立健全公物倉管理機制，將低效、閑置資產，大型會議（活動）、臨時機構配置資產等，統一納入公物倉集中管理、調配使用。行政事業單位在配置資產時，應首先考慮從公物倉調劑解決，節約財政資金，優化資源配置。

以及，開展資產出租或者處置。除國家另有規定外，行政事業單位難以調劑利用的辦公用房、儀器設備等資產，按照規定的權限批准後，可以對外出租或者處置。行政事業單位國有資產出租、處置應當遵循公開、公正、公平和競爭擇優的原則，以市場化方式出租、出售的，依照有關規定可以通過相應公共資源交易平台進行。

《意見》還提到，相關收入按照本級財政部門的規定，上繳國庫或納入單位預算管理，防止國有資產流失。

財政部上月發布數據。彭博根據數據測算，1至9月各級政府財政赤字達7.16萬億元人民幣（9800億美元），赤字水平創同期紀錄，是去年同期2.6萬億元的近三倍。

責任編輯：尹航

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