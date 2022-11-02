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發改委官員與60美企高層會面 籲保持對華投資熱情

經濟脈搏 12:09 2022/11/02

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國家發改委與美國商會、美中貿易全國委員會及60多間美企的高層會面，呼籲繼續保持對華投資熱情，深度參與中國高質量發展進程，確保全球供應鏈穩定。

官方新聞稿稱，該主題為「聚焦二十大共謀新發展」的圓桌會議昨日（1日）在北京舉行，發改委官員會上就《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，以及碳達峰碳中和「1+N」政策體系作主旨發言，並指中共二十大報告總結經驗、擘畫藍圖，中國將堅定不移推進高水平對外開放。

官員呼籲與會企業保持對華投資熱情，積極融入中國新發展格局，深度參與中國高質量發展進程，為確保全球產業鏈供應鏈安全穩定、促進全球經濟復甦作出貢獻。美企代表圍繞二十大報告內容，以及上述政策文件、最新版的鼓勵外商投資產業目錄、服務「雙碳」目標等議題，與官方進行了深入互動交流。

美企代表會後據稱表示，通過聆聽圓桌會關於二十大報告的詳細解讀及外資體系等介紹，對於報告重點內容有了更深入更全面的掌握和理解，提振了在華投資的信心。未來將緊扣中國新時代發展主題，更好融入中國新發展格局，把握新發展機遇，為促進中美經濟合作走深走實作出積極貢獻。

新聞稿又介紹，本次與會的美企涉及高端製造、醫藥化工、能源、金融、汽車、娛樂等多個行業，均為深耕中國市場多年、廣受中國消費者青睞的一流企業。

發改委15條措施支持外資：便利國際商務人員往來

發改委：繼續清理負面清單以外限制 擴大製造業外資流入

日本據報考慮跟從美國 限制對華出口芯片

責任編輯：陳建錫

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