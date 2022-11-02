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湖北等地重建供銷社重回計劃經濟？官媒這樣解讀

經濟脈搏 13:31 2022/11/02

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近日湖北等地「恢復重建供銷社」，外界擔心是回到計劃經濟的老路。中新網旗下微信公眾號國是直通車引述權威專家表示，重建供銷社，並不是恢復計劃經濟，而是為了在市場經濟中更好發揮合作經濟的功能，助推鄉村振興和國內國際雙循環，釋放國家對於鄉村振興和三農工作重視的訊號。

《湖北日報》此前發布的一則「湖北基層供銷社恢復重建至1373個 基本覆蓋全省鄉鎮」的報道，不少輿論擔心要回到「統購統銷」的時代。

對此，中國人民大學教授、廣東財經大學大灣區雙循環發展研究院院長陳甬軍表示，現在講的重建供銷社，主要是指縣以下的基層供銷社。這並非為了恢復計劃經濟，而是為了在市場經濟中更好發揮合作經濟的功能，助推鄉村振興和國內國際雙循環。

路透社：3大跡象顯示 中國第4季經濟減速

李克強：中國經濟呈回穩向上態勢 繼續推動穩經濟措施全面落地

如今供銷社出資企業為主體

供銷社在過去和如今有了不同的作用。報道稱，在計劃經濟年代，供銷社靠「統購統銷」幾乎包攬了中國幾億農民的買與賣農民生產的農副產品也必須通過供銷社才能走向全國各地。

而如今隨著全國供銷合作社綜合改革不斷深化，供銷社的服務包括 「保姆式」「菜單式」土地托管服務，解決農民一家一戶分散經營的問題；還有農業科技「上山下鄉」，將無人機、綠色生物農藥等新興技術引進農田等。

對於如今的供銷社該如何改革，中國貿促會研究院市場研究部副主任張繼行認為，現階段的供銷社已不是傳統意義上的計劃經濟產物，目前供銷社組織架構中各級出資企業是主體，各出資企業采取市場化、現代化的企業運作方式，公平自主地參與市場競爭。

網傳圖片

釋放鄉村振興和擴大農產品流通渠道訊號

在張繼行看來，供銷社的「再度走紅」釋放了以下訊號： 第一，國家高度重視供銷社在鄉村振興中的作用；第二，供銷社以縣域流通服務網絡為契機，堅持「為農服務」根本宗旨，暢通「農產品上行、日用品下行」的是雙向流通渠道。

知識卡片

供銷社是農村供銷合作社的簡稱，是計劃經濟時代政府推動集資成立的「超級連鎖店」，組織供應農村生產資料、生活用品和收購、推銷農副產品等的商業機構，歸屬於中華全國供銷合作總社。

中華全國供銷合作總社是全國供銷合作社的聯合組織，由國務院直接領導，正部級單位。

責任編輯：李冰琪

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