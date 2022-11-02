易綱解讀二十大報告：「自救」應成為應對金融風險主要方式

人行行長易綱在《黨的二十大報告輔導讀本》中發文指出，金融機構及股東作為市場主體，應當承擔自主經營、自負盈虧、「自救」風險的主體責任。「自救」應成為當前和今後應對金融風險的主要方式。

中國二十大報告已公佈多日，多部門進行解讀。易綱在《黨的二十大報告輔導讀本》發文稱，落實金融機構及股東的主體責任，提升金融機構的穩健性。

易綱表示，大規模的「他救」是特定歷史時期的特殊安排。「自救」應成為當前和今後應對金融風險的主要方式。

他指出，當前，中國社會主義市場經濟體制已全面確立，金融機構及股東作為市場主體，應當承擔自主經營、自負盈虧、「自救」風險的主體責任。金融機構要建立市場化資本補充機制，按照監管規則計提撥備，加大不良資產處置力度，塑造金融機構健康的資產負債表。健全激勵約束機制，尊重金融機構自主經營權，減少對金融機構經營活動的行政干預。推動資不抵債的機構有序市場化退出，通過股權清零、大額債權打折承擔損失。

易綱還在另一篇文章中提到貨幣政策。他表示，建設現代中央銀行制度，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定和經濟增長。高杠杆是宏觀金融脆弱性的總根源，中央銀行要管好貨幣總閘門。實施正常的貨幣政策，簡單來說，是指主要通過利率的調整可以有效調節貨幣政策的情況。正常的貨幣政策不僅有利於促進居民儲蓄和收入合理增長，也有利於提高人民幣資產的全球競爭力。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道