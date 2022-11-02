未來5年經濟工作 發改委：擴內需、共同富裕、產業鏈安全

國家發改委主任何立峰發表文章指，未來5年是中國全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，要堅持以推動高質量發展為主題落實好各項經濟工作，包括提升產業鏈安全水平、保障能源和戰略性礦產資源安全、實施擴大內需戰略，以及在高質量發展中促進共同富裕，擴大中等收入群體。

該文章在《黨的二十大報告輔導讀本》中發表，講述未來經濟工作重點，明確要把增強產業鏈韌性、競爭力放在更重要位置，打造自主可控、安全可靠的產業鏈供應鏈；加快發展先進製造業集群，壯大智能製造、新材料等戰略性新興產業；發展石能源新型產供儲銷體系，保障能源和戰略性礦產資源安全。

著力構建新發展格局，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強國內大循環內生動力和可靠性；堅持擴大內需戰略基點，增強消費對經濟發展的基礎性作用和投資對優化供給結構的關鍵作用，加快形成強大國內市場；擴大內需的同時努力穩定外需，提升國際循環質量和水平。

高質量發展中促進共同富裕

同時，著力提高人民生活品質，實施就業優先戰略，擴大就業容量，提升就業質量；在高質量發展中促進共同富裕，增加低收入者收入，擴大中等收入群體，促進機會公平；加快建設高質量教育體系和全方位全週期的健康體系；實施積極應對人口老齡化國家戰略，促進人口長期均衡發展。

另外，文章還提到要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，營造好的政策和制度環境，提高國企核心競爭力，促進民營經濟發展壯大，支持中小微企業發展。為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，依法規範和引導資本健康發展。

責任編輯：陳建錫