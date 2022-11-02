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北京防疫嚴格健康碼「彈窗」禁入 網民評出最佳「養碼」縣城

社會熱點 15:51 2022/11/02

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北京防疫政策嚴格，要求進京人士須在過去連續七天內，沒有到訪過有確診和潛在風險地，否則北京健康寶會有彈窗提示、無法入京。為了進京，內地催生防疫新名詞「養碼」，不少人選擇到一個沒有疫情的縣市待滿7天等待彈窗消失。

微博上，不少網民在交流養碼經驗，據網民撰寫的名詞解釋，「養碼」經濟是近期悄然興起的一門新興產業，即被健康碼（不健康碼）彈窗的商旅人士，為了回京，需在連續七天內沒有一例病例的縣市區旗（這種地方己很稀缺且是動態的）待夠七天以上方可回京，而興起的一門產業。

有網民發布全國「養碼」指數榜單，指「供各位疫情難民」，排在第一位的是河北石家莊正定縣。理由包括，離北京近，彈窗解除後可馬上進京；物價便宜，酒店餐飲均在可承受範圍；旅遊資源豐富，寺塔廟園隨處可見，歷史厚重，人文燦爛，可趁此機會深度考察；距離西柏坡革命聖地不遠，可每天參觀一次，接受革命教育，錘鍊思想品格。

但由於疫情進展難以預測，即使有錢有時間也未必能成功「洗碼」，有人「養碼」養到爆疫，白費一番工夫。新歷史合作社總編輯唐建光上月底微博寫道：「到泉州洗碼至第五天，忽然有陽性，前功盡棄，徹底進京無望，連夜下單高鐵跑路深圳。跑毒三年，騰挪跳躍，左右都躲不過。」

也有網民感歎：「回北京比出國難，不理解為什麼要這樣。」

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責任編輯：袁瑋婧

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