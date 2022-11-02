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台灣新冠確診者隔離期縮短為五天 11月14日起施行

社會熱點 16:26 2022/11/02

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台灣疫情趨緩，九合一大選將至，由於新冠確診者不能參與投票引發爭議，台灣疫情指揮中心今日（2日）宣布，將確診者隔離期由現行的7天縮短至5天，但後續仍需進行自主健康管理。

台灣疫情指揮中心今日通報，台灣當天新增3萬3116宗確診病例。

據台灣《聯合報》報道，醫療應變組副組長羅一鈞在新聞會上說，指揮中心上午召開專家會議討論確診者隔離期縮短事宜，專家同意可以將居家照護確診者隔離天數縮短為5天，但後續仍要進行自主健康管理。

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同時，由於11月7日起將取消確診者同住家人的居家隔離要求，因此11月7日後確診者隔離7天完，只需快測陰性即可提前解除自主健康管理，不需要管理滿七天。

防疫中心指揮官王必勝說，縮短確診者隔離期的新製將於11月14日起施行，並調整相關配套措施。施行後，自主健康管理期也為7天，或快篩陰性即可提早解除隔離。

作為2024年總統大選的前哨戰，台灣「九合一」地方選舉將在11月26日舉行。不過台灣中央選舉委員會要求確診者不得投票，引發爭議。報道稱，由於中選會之前說明確診者出門投票的各種可能方案都「於法無據」，因此縮短隔離天數成唯一解決方案。

責任編輯：李冰琪

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