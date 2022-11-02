胡錫進：超長封控不科學也無法律依據 地方執行層面出現問題

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進周二（1日）晚在微博發文指，把大量陰性市民長時間一刀切地封控在社區里，這不科學，也沒有法律依據。他並指出，第九版防控方案規定入境中國只需7+3隔離，實施超長時間封控的地方出了執行層面的問題。

胡錫進指出，如果一些社區封控了兩周、一個月甚至更長時間，仍做不到病例清零，封控的組織環節一定存在嚴重問題。那樣的封控不僅十分低效，甚至可能是無效的。所以一旦有的地方封控10天以上仍出新病例，一定要從組織環節認真查找問題，及時做出調整，不能就慣性地把社區不停封控下去，那樣的話清零效果不會自動到來，而且於理於法都沒有根據，相關地方的政府不能讓人民群眾為他們封控組織工作的不力埋單。

他表示，第九版冠病防控方案規定的從境外進入中國大陸者只需要7+3隔離，與當下有的城市對居民社區實施遠超過7+3（10天）的靜默管理存在矛盾。但問題肯定不是出在第九版防控方案上，而一定是實施超長時間封控的地方出了執行層面的問題。

胡錫進強調，疫情一時結束不了，那麼各地都需要讓防疫的機制是真正可持續的，是人民群眾能夠接受並願意配合的。把大量陰性市民長時間一刀切地封控在社區里，這不科學，也沒有法律依據。那樣做副作用肯定是巨大的，會不斷積累。他誠懇希望那些已經實施了超長封控的地方在調整中摸索綜合效果更好的防控措施，尚未那樣做過的地方根本就不要把超長封控作為可以選擇的一種手段。

他還表示，河南省和內蒙古都強調：防疫不能搞無差別封控。其中河南表示，要科學精準劃定風險區，不能因為有個別疫情燃點就長期無差別封控整個小區。內蒙古表示，劃定風險區域要精準到樓棟，不能因為出現一兩個病例就封住整個小區，不能無差別無休止地管控和限制。胡錫進說，兩省區的這些表態和調整非常值得歡迎。希望其他正在開展疫情阻擊戰的地方也都跟上思路。

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責任編輯：袁瑋婧