習近平晤巴基斯坦總理 讚揚中巴「鐵桿」情誼、願提升戰略合作

國家主席習近平今日（2日）會見到訪的巴基斯坦總理夏巴茲，習指，中方願與巴方提升全方位戰略合作水平，在重大國際問題上密切配合，推動全球經濟治理體系朝更加公正合理、普惠共贏方向發展。夏巴茲是中共二十大後第二位訪華的外國元首，習形容中巴是好兄弟，兩國近年在世界變局中彰顯「鐵桿」情誼。

人民銀行同日公布，該行與巴基斯坦國家銀行簽署在巴基斯坦建立人民幣清算安排的合作備忘錄，將有利於兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，進一步促進雙邊貿易、投資便利化。

習：將與巴外交置於優先

習近平在北京人民大會堂與夏巴茲會面，他指，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中巴關係，始終將巴基斯坦置於周邊外交的優先方向，願與巴方提升全方位戰略合作水平。他又讚賞巴方堅定推進對華友好，感謝巴方在涉及中國核心和重大關切問題上支持中方，承諾將支持巴方維護國家主權完整、發展利益。

習近平向夏巴茲介紹了中共二十大的重要成果，強調中國將繼續堅持對外開放基本國策，不斷以中國新發展為包括巴基斯坦在內的世界各國提供新機遇。中方願與巴方深化發展戰略對接，雙方要用好中巴經濟走廊聯合合作委員會機制，以更高效率推進中巴經濟走廊建設，將其打造成「一帶一路」示範性工程。

在兩國經貿合作上，習近平稱歡迎巴基斯坦擴大優質農產品對華出口，願與巴方拓展數字經濟、電子商務、光伏等新能源合作，紮實推進農業、科技、民生等領域合作，將繼續為巴方穩定金融形勢提供力所能及的支持。中方支持中國工業強省同巴方結對子推進產業合作，希望巴方提供良好營商環境。

夏巴茲則表示榮幸成為中共二十大成功召開後首批受邀訪華的外國領導人之一，他代表巴基斯坦政府和人民祝賀習當選連任中共中央總書記，並讚揚在習近平英明領導下中國取得堪稱時代奇蹟的發展成就。他又指，深化巴中全天候戰略合作夥伴關係是巴外交政策基石和社會各界共識，巴方堅定奉行「一個中國」政策，支持中方在台灣、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場，願與中方加強在國際地區事務中溝通協作，維護世界和平與發展。

責任編輯：陳建錫