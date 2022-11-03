財新中國10月服務業PMI降至48.4遜預期 為6月以來最低

受疫情多地散發、防控措施收緊影響，財新中國10月服務業PMI降至48.4，低於9月0.9個百分點，連續第二個月落至收縮區間，為6月以來最低。數據顯示，供需繼續收縮，就業年內首次擴張，成本上漲繼續推高銷售價格，市場信心略有回升。

服務業生產和需求連續第二個月收縮

此前公布的10月財新中國製造業PMI回升1.1個百分點至49.2，仍處收縮區間；但受服務業拖累，財新中國綜合PMI下降0.2個百分點至48.3，為6月來最低。

財新中國製造業PMI走勢與國家統計局並不一致，服務業和綜合PMI走勢則與統計局相同。

從分項數據來看，受疫情影響，服務業生產和需求均連續第二個月收縮，新訂單指數在收縮區間輕微上揚，新出口訂單指數在經歷了9月的短暫擴張後，再度降至榮枯線以下，且為6月來最低，顯示服務業外需走弱。

10月財新中國製造業PMI升至49.2 仍處收縮區間

【中國經濟】受疫情影響 內地10月官方製造業PMI錄49.2遜預期（第二版）

而就業則是年內首次擴張。10月就業指數升至擴張區間，錄得2021年6月以來最高。受訪企業反映這與產能擴張和銷售加快有關。但受疫情限制，積壓工作量指數連續第三個月高於臨界值。

企業信心略好轉 但經營預期指數仍低於長期均值

在油價、工資等成本上漲的支撐下，10月服務業投入價格指數仍維持在擴張區間，但略有下降。銷售端持續受成本上漲的影響，出廠價格指數在臨界點以上有所抬升，錄得近八個月來最高，略超過2005年以來的長期均值。

服務業企業信心略有好轉，經營預期指數較9月的6個月內低點回升，但仍低於長期均值。許多企業相信未來一年將會有強勁的疫後復甦，不過也有部分企業擔心疫情和防控措施的不確定性，或對經營活動和市場需求造成衝擊。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月製造業和服務業景氣度持續下降，供給和內外需悉數收縮，企業成本上漲。目前內外部形勢依然複雜嚴峻，影響經濟發展的不利因素增多，尤其是多地散發疫情對於供求兩端形成明顯制約，經濟恢復基礎尚不牢固。當前需求和就業依然承壓，相應促就業、穩內需政策還需加強。

未來5年經濟工作 發改委：擴內需、共同富裕、產業鏈安全

責任編輯：尹航

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