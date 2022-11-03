加拿大以國安為由 要求3中企出售礦業股權

加拿大政府以國家安全為由，要求3間中國企業出售持有的一間當地礦產企業股權，後者從事鋰等關鍵礦物開採，鋰被廣泛用在電池、玻璃、光電、核工業，甚至軍工領域，也是手機、電腦、新能源汽車等生產線上的重要原料。外媒分析指，西方國家開始保護本國關鍵礦物，以制衡中國在該領域的主導地位。

該項強制剝離資產要求涉及最近在關鍵礦物領域的三項交易，中礦(香港)稀有金屬資源有限公司（Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co.)去年同意向Power Metals Corp.提供股權融資，幫助開發安大略省北部的一座礦。作為回報，Power Metals同意向中礦提供該礦生產的鋰、銫和鉭。

負責外國投資政策的加拿大創新、科學與工業部長商鵬飛指，當投資威脅到加拿大國家安全和在國內外的關鍵礦物供應鏈時，加方將採取果斷行動，「對關鍵礦物的需求不斷增長，給加拿大帶來了一代人的經濟發展機會，我們致力於抓住這個機會，同時實現加拿大雄心勃勃的氣候目標。」

外資進入礦業門檻提高

另外，加拿大上周宣布提高外國投資進入當地關鍵礦物行業的准入門檻，任何外國投資均可能觸發《加拿大投資法》相關條款，面臨是否涉國家安全的審查。

《華爾街日報》指，此舉標誌著加拿大等一些發達國家為保護本國關鍵礦產資產所採取的最新措施。隨著全球經濟向電力轉移，對鈷、鋰和鎳等礦物的需求正在激增。加拿大以及包括美國和澳洲在內的盟國，都對中國在該市場上的主導地位感到擔憂，已開始向礦石精煉商和電池製造商輸送資金，以期制衡中國。

責任編輯：陳建錫